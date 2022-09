Coach Christophe Beghin start met Kortrijk Spurs aan reguliere competitie: “We onderschatten Brussels zeker niet”

Na vier overwinningen in de eerste ronde van de bekercompetitie lijkt Kortrijk Spurs One goed voorbereid om de reguliere competitie aan te vatten. Christophe Beghin, de nieuwe Spurscoach en liefst driemaal Speler van het Jaar, blikt vol vertrouwen vooruit.

“De aanbieding om coach te worden van Kortrijk Spurs One sprak me direct aan”, opent voormalig Giantscoach Christophe Beghin. “Kortrijk heeft al jaren een goeie reputatie in basketmiddens. Wat me vooral overtuigde, was niet alleen het feit dat de club gezond is, maar ook verder kijkt dan één of twee seizoenen. De keuze om het accent voor een ruim deel op jonge talenten te leggen, klonk als muziek in mijn oren. Het is mijn taak, samen met mijn assistenten Jef Nolmans en Joris Swillen, hen te laten evolueren richting BNXT League. Met zes spelers van 22 jaar of jonger in de kern, heeft de club een bewuste keuze gemaakt. Dat zit in het DNA van deze club. De match tegen Geel leerde ons dat onze verdediging er moet staan vanaf de eerste minuut. Geel startte verrassend secuur (23-24 na het eerste quarter) en pas vanaf het tweede was onze intensiteit in defense beter. We gaan dus door naar de volgende bekerronde, wat geruststellend is”, vertelt Christophe Beghin.

Nervositeit

“Onze eerste match in de reguliere competitie start zaterdag in de Lange Munte. Met Royal IV Brussels treffen we meteen een ploeg die al een hele tijd samenspeelt. Zelf ben ik van Schaarbeek afkomstig, dus is het voor mij een soort derby. Die eerste match zal wellicht wat nervositeit met zich mee brengen, maar daar moeten we mee om kunnen. Met tegenspelers als onder meer Amaury Marion, Boris Spenninck en Rochdi Benzouien zullen we op scherp moeten staan vanaf de eerste minuut. We onderschatten hen zeker niet”, aldus Beghin. “Een voorspelling voor dit seizoen ga ik niet doen. Laat me gewoon zeggen dat we elke match zullen spelen om te winnen. Ik hoop elke speler individueel ook beter te maken. Dat zit dan weer in mijn DNA.”

Geen voorspelling, maar we zullen elke match spelen om te winnen

Nieuwe spelers

“Ik ben tevreden met de aangetrokken spelers. Met de jonge Nederlander Yarick Brussen (2,09m) hebben we een heel goeie rebounder. Hij is leergierig en dat zie ik graag. Met Niels De Ridder hebben we een vaste waarde voor de ploeg aangetrokken, een jonge kerel van 21 die bij Antwerp Giants al heel wat ervaring heeft opgedaan bij de eerste ploeg. Hij heeft in de voorbereiding al getoond dat hij een belangrijke pion wordt. Dani Koljanin (26) en Nick Tomsick (31) hebben ook al getoond dat ze kwaliteiten hebben. Het is nog wat finetunen, maar dat ziet er nu al veelbelovend uit. Ook Maxime Tchako, die overkwam van Oostkamp, is een veelbelovende jonge kerel.”

“Sean Pouedet is pas 18 en een ontbolsterend talent, hij is trouwens ook lid van de nationale selectie U20. Jammer dat de Spursjeugd voor de match tegen Geel niet beschikbaar was. Ze hadden op hetzelfde moment een match in Tongeren. Ik had hen anders graag nog eens ingezet tegen Geel”, geeft de coach tot slot nog mee. (JS)

Zaterdag 17 september, Kortrijk Spurs One Royal IV Brussels, om 20.45 uur in Sporthal Lange Munte.