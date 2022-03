Coach Bruce Minne wil Basket SKT Ieper naar play-offs loodsen: “Ongelooflijk hoeveel ploegen dit seizoen met hoge blessurelast kampen”

Basket SKT Ieper staat in Top Division One voor enkele belangrijke weken. De ploeg van coach Bruce Minne wil absoluut naar de play-offs. Om die ambitie kracht bij te zetten, werd met André Touré nog een extra speler aangetrokken. De wedstrijden van de waarheid komen eraan, te beginnen met een onvervalste West-Vlaamse derby tegen Basket Waregem.

Basket SKT Ieper One ging met 73-69 onderuit tegen Guco Lier. Dit weekend staat de derby tegen Basket Waregem op de agenda. “Een moeilijke wedstrijd opnieuw, maar in eigen huis kunnen we altijd wat meer laten zien. We hebben ook nog iets recht te zetten na de zware 87-59-nederlaag uit de heenwedstrijd. We deden in Lier een slechte zaak voor de rangschikking door te verliezen van een rechtstreekse concurrent. Maar het is toch nog een ongelofelijk succes dat we nog altijd meedoen voor de play-offs in een seizoen vol tegenslagen. Een zege tegen Waregem zou ons een eindje de juiste weg op helpen.”

Stuntzeges mogelijk

Al is tegen Waregem alleen winnen niet genoeg. “Het komt er voor ons op neer om meer matchen te winnen dan Lier en Kontich voor de reguliere competitie erop zit. Iedereen binnen de club weet dat Mestdagh, Schepens en D’herck tegen de play-offs opnieuw zullen spelen, dus misschien zijn we dan wel klaar voor een reeks stuntzeges.”

Vorige week trok Basket SKT Ieper nog André Touré aan voor de rest van het seizoen.

“De club wil een signaal geven aan de huidige kern en de supporters en sponsors dat we nog vol gaan voor de play-offs, ondanks een vat vol tegenslagen en blessureleed. In de competitie zien we Hubo Limburg United Two week na week sterker voor de dag komen, maar ook Lommel en Kortrijk dringen aan voor de topplekjes. Het is opvallend hoeveel ploegen te kampen hebben met blessures, maar daardoor is de competitie nog steeds heel open”, besluit de coach. (BV)

Zaterdag 2 april om 20.45 uur: Basket SKT Ieper One – Basket Waregem One.