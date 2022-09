Coach Bruce Minne (Basket SKT Ieper One): “We zijn helemaal klaar voor de seizoensstart”

De voorbereiding zit erop en dus is het tijd om met coach Bruce Minne van Basket SKT Ieper One in Top Division One een eerste tussentijdse balans op te maken. Zoals alle jaren is de ambitie ook nu weer bijzonder hoog.

Basket SKT Ieper sloot de voorbereiding af met twee stevige overwinningen tegen Hubo Limburg United Two en Ninane in de voorrondes van de Beker van België. “Dit waren voor mij twee belangrijke wedstrijden en we hebben twee mooie zeges gepakt”, vertelt coach Bruce Minne meteen.

Fitte kern

De kern van Ieper bestaat dit seizoen uit negen spelers, aangevuld met een Oekraïense youngster die zowel voor de One als de Two zal spelen. De voorbereiding zat vol evolutie. “We verloren de eerste oefenmatch na een week trainen van Oostkamp. Dat was een goede leerschool. Tegen Filou Oostende werden we in het tweede kwart weggeblazen, maar speelden we een goede tweede helft waar ik tevreden over was. De vier bekermatchen werden gewonnen en daar zagen we ook de progressie, zowel op offensief als defensief vlak.”

Ik heb veel progressie gezien in de bekermatchen

Al viel er ook wat tegenslag te noteren. “Onze tweede Bulgaar ‘Rummen’ miste tien dagen in de voorbereiding en is nu net voor de competitie hervallen met een spierblessure. Ook Schepens is geblesseerd, maar die zal de match tegen Neufchâteau op zaterdag wellicht halen. Goed om te zien is dat Spaens, Mestdagh en D’herck, die vorig jaar veel blessureleed kenden nu wel helemaal fit zijn.”

Aflopend contract

De doelstelling blijft om hoog te scoren, door de play-offs te halen met thuisvoordeel. Coach Minne staat in zijn laatste seizoen van het lopende contract. Of er een verlenging komt, daar is hij nog niet mee bezig. “Tot in december wil ik daar nog niet aan denken. Ik ben ambitieus maar voel me supergoed in Ieper”, besluit de coach. “We zien wel of er andere clubs komen of als SKT me nog langer aan boord wil houden. De samenwerking met de nieuwe assistent Frederik Geldof verloopt heel vlot”, besluit coach Minne.

Zaterdag 17 september om 20.45 uur: Basket SKT Ieper One – Neufchâteau.