Coach Benny Mertens wil zijn periode bij Deerlijk in stijl afsluiten: “Jammer dat het vertrouwen weg is”

In Top Division 1 is coach Benny Mertens bezig aan zijn laatste maanden bij House Of Talents Spurs. Mertens werd verrassend bedankt voor bewezen diensten, en moet na dit seizoen op zoek naar een nieuwe uitdaging. Dit weekend komt Castors Braine op bezoek in de Lange Munte. Woensdag staat de verre verplaatsing naar de Liège Panthers op het menu.

“Het nieuws kwam er als een donderslag bij heldere hemel. Benny Mertens (63) maakte van degradatiekandidaat Dynamite Deerlijk een stabiele middenmotor. “Ik ben heel blij dat ik toen, negen jaar geleden, de kans kreeg van Albert Van Poucke om een ploeg uit te bouwen. Deerlijk had geen jeugd, dus werd een samenwerking aangegaan met Kortrijk om hun jeugd te integreren en te laten proeven van het hoogste niveau. Dit was een proces van jaren met heel veel geduld.”

“Het vertrouwen was er toen altijd. We schopten het van ploeg die moest vechten tegen de degradatie, tot een geheel die de vijfde en zesde plaats als eindresultaat neerzette. Spijtig genoeg kwam aan het verhaal Deerlijk een jaar vervroegd een einde, en verhuisden we naar Kortrijk. Het vertrouwen die er toen wel was, is nu blijkbaar weg. In Kortrijk vond ik helaas niet wat in Deerlijk wel aanwezig was. Dit is een ander DNA.”

Twee kleppers

Benny krijgt deze week twee kleppers van formaat voorgeschoteld. Zondag Castors Braine, woensdag Liège Panters. “Castors Braine zien we als een voorbereidingswedstrijd voor de komende weken. We moeten ons geen illusies maken. Samen met Kangoeroes Mechelen steken ze boven de rest uit. Het is een sterk geheel die ondanks hun nu mindere budget op een verstandige manier, vooral met buitenlandse speelsters, een heel goeie ploeg heeft gesmeed.”

“Tegen Luik krijgen we dan weer een ploeg die ons wel ligt. Thuis hebben we het laten schieten, maar ze zijn een stuk sterker dan de voorgaande jaren. Hun buitenlandse speelsters zijn een meerwaarde. Wij maken een moeilijke periode door. Onze Amerikaanse speelsters zijn nog niet terug, maar ook andere ploegen hebben problemen. Corona is wat het is. Veel zal ook afhangen hoe de ploeg reageert op de situatie”, besluit Benny Mertens.

(EL)

Zondag 16 januari om 13.45 uur: House Of Talents Spurs – Castors Braine.