Christophe Beghin nieuwe coach van House of Talents Kortrijk Spurs

Christophe Beghin wordt volgend seizoen de nieuwe Head coach van House of Talents Spurs dat in de Topdivision One uitkomt. De 42-jarige Beghin tekende een contract voor twee jaar met mogelijkheid tot verlenging.

“De keuze voor Christophe Beghin past perfect in het project van de House of Talents Spurs waarbij we met een ideale mix van jeugd en ervaring de stap naar BNXT-League willen zetten”, zegt voorzitter Steve Rousseau trots.

Grote naam

“Beghin is een grote naam in het Belgische basketbal. Hij werd prof op zijn 19de bij BC Oostende waar hij zou spelen tot 2004, twee keer landskampioen werd en één keer de beker pakte. In zijn eerste seizoen werd hij verkozen tot ‘Rookie van het jaar’ en in 2002 ‘Speler van het jaar’, iets wat hij in 2009 en 2010 nog eens zou herhalen.

Nadien vertrok hij naar het Italiaanse Roseto Sharks, maar keerde na één seizoen terug naar België waar hij uitkwam voor Charleroi en Verviers-Pépinster. Nadien speelde hij nog voor de Antwerp Giants en weer Charleroi. Met die laatste club werd hij ook twee keer kampioen in zijn carrière.

Beker van België

In 2017 werd hij assistent-coach bij de Antwerp Giants waar hij twee seizoenen later Head coach werd. In zijn eerste jaar pakte hij onmiddellijk de Beker van België. Na twee en een half seizoen werd de samenwerking stopgezet. Beghin volgt bij de Spurs Jeroen Debaveye op.

Eerder raakte al bekend dat Philip Mestdagh de nieuwe damescoach wordt volgend seizoen. Hij volgt Benny Mertens op die op het einde van het seizoen zou stoppen, maar na het verlies vorig weekend tegen ION Basket Waregem meteen aan de deur werd gezet. Assistent-coach Olivier Vandenberghe neemt over tot het einde van deze campagne. (ELD)