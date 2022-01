Christoph Dequidt stopt als speler-coach van VK Iebac Ieper Two

VK Iebac Ieper Two moet op zoek naar een nieuwe trainer. Christoph Dequidt laat weten dat hij met onmiddellijke ingang stopt met coachen. Hij was de voorbije twee jaar coach van de Two-ploeg van VK Iebac Ieper.

“Met corona zijn we vorig jaar weinig aan coachen en spelen toegekomen”, vertelt hij. “Dit seizoen begon goed, met vijf op acht in de voorbereiding. De bekermatch tegen Sijsele was echter het keerpunt. Ik scheurde mijn achillespees waardoor ik niet meer kon coachen of spelen.”

Ook de nieuwe coronaonderbreking zorgt voor problemen. “Zo verlies je de voeling met de sport. Tijdens mijn revalidatie heb ik andere zaken ontdekt zoals crossfit en fietsen. Ik heb er lang over nagedacht, maar uiteindelijk heb ik de beslissing genomen.”

“Ik startte op mijn veertiende met deze mooie sport, maar mijn gevoel zegt dat het op is”, gaat Christoph Dequidt voort. “Daarnaast heb ik ook toch wat angst na de blessure. Dat deed me overtuigen om te stoppen en afscheid te nemen. Ik weet dat het een beetje een egoïstische beslissing is. Het is niet op het juiste moment en ook moeilijk voor de club, maar het is voor mij wel de enige echte en juiste keuze. Het engagement was er niet meer en als dat er niet meer is moet je eerlijk zijn naar de club en de spelers toe.”

Niet gemakkelijk

VK Iebac Ieper Two zal het niet gemakkelijk hebben in de competitie. “Ik hoop uit de grond van mijn hart dat de ploeg zich weet te redden in derde provinciale, maar het wordt een heel moeilijke bevalling nog. Al gaat moeilijk ook. Ik wil iedereen graag bedanken voor de laatste mooie jaren van mijn carrière. De aandacht gaat nu naar crossfit en fietsen, maar ik ga eindelijk ook tijd maken voor de familie en mijn zoon steunen in de volgende stap in zijn carrière. Hier en daar old friends opzoeken die ik in de sport vond zal ik ook wel doen.”

“De mooiste herinnering die ik heb is eigenlijk waarvoor VK staat in de naam van de club. Vrienden Kring. Sportief herinner ik me het best de overwinning op het veld van Wervik drie jaar geleden. Onverwacht, maar oververdiend.” (BV)