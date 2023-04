Chris Lannoo nieuwe hoofdcoach bij Basket Desselgem One

Nadat huidig coach Bert Vanhouteghem zijn afscheid al eerder aankondigde, heeft de club zijn opvolger beet. De 56-jarige Chris Lannoo neemt volgend seizoen over.

Chris Lannoo, nu nog zijdelings aan de slag bij ION Basket Waregem, zal vanaf volgend seizoen de tweede provincialer coachen. “Ik ben twintig jaar actief bij Waregem, dus werd ik waarschijnlijk niet meteen gelinkt aan een andere club”, vertelt de Oostrozekenaar.

“Maar toen ik gevraagd werd, en ik naar hun laatste wedstrijd ben gaan kijken, was de goesting om terug een ploeg te coachen meteen aanwezig. Een groot deel van de spelers ken ik uiteraard van hun periode bij Waregem. Ik wil deze jongens meekrijgen in mijn verhaal. De uitdaging is om ze te prikkelen en er voor te gaan. De fundamenten zijn er, nu nog een huis opbouwen. Ik kijk alvast met heel veel goesting uit naar deze nieuwe uitdaging.”

Chris Lannoo werd met Waregem onder andere kampioen in Top Division Men 1 als assistent-coach.