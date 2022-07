Chicago Sky verliest met Meesseman en Allemand finale van Commissioner’s Cup

Chicago Sky, met Emma Meesseman en Julie Allemand, heeft dinsdag met 83-93 verloren van Las Vegas Aces in de finale van de Commissioner’s Cup in de Wintrust Arena in Chicago.

De Commissioner’s Cup is een competitie die gelijktijdig afgewerkt wordt met het reguliere seizoen van de WNBA. Voor elk team in de competitie tellen tien matchen ook mee voor de Commissioner’s Cup. Op basis van die wedstrijden wordt een klassement opgemaakt en de eerste van de Eastern Conference (Chicago) en de Western Conference (Las Vegas) nemen het uiteindelijk tegen elkaar op in de finale.

Na het eerste kwart had Las Vegas reeds een ruime kloof geslagen (14-33). Die voorsprong kwam nooit meer in gevaar (34-48 aan de rust, 60-70 aan het einde van het derde kwart). Het was de tweede editie van de competitie. Las Vegas volgt op de erelijst Seattle Storm op.

Emma Meesseman was in het verliezende kamp goed voor 18 punten, 4 rebounds en 3 assists. Julie Allemand leverde 6 beslissende passes af.

Aan de overzijde lukte Kelsey Plum 24 punten, terwijl Chelsea Gray uitgeroepen werd tot MVP met 19 punten, 4 rebounds en 5 assists.