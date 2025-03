Chase Audige zal zondag heroptreden met Filou Oostende in bekerfinale

Heel waarschijnlijk kan coach Dario Gjergja (Filou Oostende) zondagnamiddag over zijn volledige kern beschikken voor de bekerfinale in eigen huis tegen Leuven Bears.

Chase Audige, die wegens een liesverrekking de twee duels met Feyenoord Rotterdam gemist had, traint weer voluit mee en is dus speelklaar voor de finale. Chase Audige kende de voorbije maanden wel meer pech, want hij miste wegens blessures aan de teen en de enkel ook al de BNXT-wedstrijden tegen QSTA United en PrismaWorx BAL. In december werd Chase Audige nog onderscheiden als meest waardevolle speler van de BNXT League. Over de hele competitie tot heden is Audige goed voor gemiddeld 14,2 punten, 3,2 rebounds en 3,4 assists. VRT1 zendt de bekerfinale zondag rechtstreeks vanaf 16.50 uur uit. (P.R.)