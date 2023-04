CEO van BCO Jurgen Vanpraet houdt van totaalervaring: “De beleving omgegooid”

De grootste sportfamilie aan de middenkust geniet bij elke thuismatch van Filou Oostende steeds meer van de toenemende beleving in de COREtec Dôme. Het jonge team naast de ploeg pakt vaak met nieuwe acties uit.

Tevreden noteert CEO Jurgen Vanpraet een opmerkelijke vaststelling in de COREtec Dôme. “Dit seizoen hebben we opnieuw veel meer volk voor de thuiswedstrijden van BCO: een gemiddelde tussen de 3.000 en 4.000 supporters. Dat is vijftig procent meer dan vorig seizoen. De beleving voor supporters hebben we dit seizoen helemaal omgegooid. Daarvan plukken we nu de vruchten.”

“We beseffen dat wat we al vele jaren sportief presteren toch wel uniek is. Supporters willen vooral ook een totaalbeleving ervaren. Zo pakten we vorige wedstrijd uit met een eigen gratis magazine, was er overal beneden in de foyer animatie voor jong en oud en was de catering afgestemd op jonge gezinnen. Ook onze bars en catering zijn dit seizoen volledig vernieuwd. Niets voor niets. Het vraagt veel inspanningen, maar de supporters appreciëren dit.”

Het BCO-team gaat verder op de ingeslagen weg. “Zo plannen we, hopelijk nog voor de play-offs en anders tijdens de zomer, een volledige vervanging van onze verlichting in de zaal. Er komt niet alleen noodzakelijke ledverlichting qua besparing maar vooral veel showverlichting. We kijken met zijn allen soms met grote ogen naar de NBA-beleving, en willen die beleving zo dicht mogelijk ervaren.”

Filou Oostende is veel nadrukkelijker dan voorheen aanwezig op sociale media. “Een intensief proces, maar intussen hebben we meer dan 14.000 Facebook-volgers en meer dan 10.000 Instagram-volgers. Hoe dan ook zijn er nog meer communicatiemiddelen nodig om leuke info bij onze supporters te krijgen”, merkt Vanpraet op. “Qua evenementen pakken we dit seizoen nog uit met een ‘Ladies Night’ op de laatste thuiswedstrijd tegen Groningen, eind april. Ook voorzien we nog twee afterworks. Voor 25 euro bekom je een ticket, een spitburger, drankjes en een dj-beleving na een topmatch. Een leuke manier om de lente te vieren met de collega’s”, menen we.

55 teams

Intussen blijft de basketfamilie aan zee verder groeien dankzij een sterke samenwerking met KBGO-Finexa. “Binnen de familie is er plaats voor ieder niveau: voor dames, rolstoelbasket met de Dukes on Wheels, G-sporters en heel veel jeugd. We tellen in totaal binnen de basket@sea-familie 629 spelers en speelsters met in totaal 55 teams. Zo zijn we de grootste sportfamilie van de middenkust. Daarop zijn we best fier.”

“Een prestatie die we voor een groot deel te danken hebben aan onze vele vrijwilligers, trainers, begeleiders en ouders. Filou Oostende is misschien wel het sportieve boegbeeld van het schip, maar zonder al die medewerking van velen achter de schermen is dit succesverhaal onmogelijk.”