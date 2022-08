CEO Jürgen Vanpraet stelt vernieuwde Filou-kern voor: “Onze rekruteringsgroep is weer grondig te werk gegaan”

“Door onze jeugdigheid en onze gestalte spelen we straks wellicht wat anders dan vorig seizoen”, meent Jürgen Vanpraet die een eerste voorstelling van de vernieuwde spelerskern maakt. Het team speelt straks driemaal thuis: zaterdag (17 uur) tegen Ieper, zondag (15 uur) tegen Dudelange en woensdag (20 uur) tegen Waregem. Telkens gratis inkom voor iedereen.

Drie transfers in anderhalve week: het team lijkt snel voor de hervatting van de trainingen gevormd. “We waren er wel al een hele tijd mee bezig. Je haalt een figuur als Breein Tyree niet in twee dagen naar hier. Ons rekruteringsgroepje is na veel discussie en debat opnieuw grondig te werk gegaan. Ons vernieuwd team maakt ook een statement: het is heel Belgisch, het is heel eigen opgeleid (neem maar de twee Nederlanders erbij) en we zijn relatief gezien heel groot. Alleen missen we op een aantal posities misschien wat ervaring. Enthousiasme en enige competitie tussen de gasten onderling zal dat wel compenseren”, merkt Jürgen Vanpraet, CEO van Filou Oostende, Eén van de nieuwelingen, Tre Shawn Taylor, speelde vorig jaar twee interlands met de nationale senioresploeg van Amerika!

Copy-paste

“Het is onze gave dat we er in het verleden in slaagden en hopelijk nu opnieuw spelers naar hier te halen die om één of andere reden net niet de NBA haalden. Als je in vier jaar bij Mississippi gemiddeld 20 punten kan scoren, is dat niet min. Breein Tyree was in het begin heel vaak zesde man. Een Amerikaanse journalist raadde in een artikel aan hem in het oog te houden, want deze snelle en atletische speler is op NBA-niveau bezig. Tot zijn zestiende was hij overigens in het voetbal USA-international. Hij is een copy-paste van Phil Booth, maar met iets meer snelheid. Naast twee USA-aanwinsten is ook Antwerpenaar Vrenz Bleijenbergh nieuw. “Iedereen is het eens dat hij heel veel talent heeft. Slechts één man in België kan iets van dat talent maken en dat is Dario Gjergja. We zijn blij dat Bleijenbergh in ons project stapt. Hij heeft een specifiek, uniek profiel. Op de 1, 2 en 3 heeft hij een heel grote gestalte. Hij pakt rebounds die je anders niet zou nemen met een speler van 1 meter 90. In Oostende hebben we ook bewezen dat onze professionele omkadering op een hoog niveau staat. Wij bieden iets aan wat er bij andere ploegen niet is”, stipt Vanpraet aan. “Hij zal wat moeten vechten tegen zijn imago, maar dat is vooral door zijn omgeving gemaakt.” Met de drie aanwinsten heeft Filou Oostende een tweejarencontract getekend. Telkens is er een buy-out-clausule. “We beseffen heel goed dat ze meestal maar voor één seizoen blijven, want ze staan bij ons in de etalage, mede door de Champions League. Maar wij investeren ook in die etalage. Ze verdienen veel meer wanneer ze bij ons weggaan, maar wij houden daar niets aan over. Nu passen we een systeem toe dat een duurzamer model is. We mogen return on investment hebben. Vorig seizoen hadden we bij alle eersteklassers minstens één speler die bij ons opgeleid was. Daarop waren we in het verleden altijd fier. Meer dan de helft van de nationale ploeg is bij ons gepasseerd. Maar nu willen we minstens ook onze kosten recupereren. Daaraan is niets oneerbaars. Vorig seizoen hadden we dat systeem al bij Mikael Jantunen. Zonder enig probleem heeft Treviso die buy-out-clausule betaald. Hadden we dit voordien gehad, bij Levi Randolph, dan had Hapoel Jeruzalem dit zeker ook betaald. Daarover hoeven we niet beroerd te zijn.”

Eigen jeugd

Op de centerpositie zien we een heel mooi voorbeeld van hoe Oostende in zijn eigen jeugd gelooft. “Met Haris Bratanovic, Servaas Buysschaert en Jesse Waleson heb je een mix van talent en werkkracht. Maar ze zijn heel jong. Het is gemakkelijk om elk seizoen voor een Amerikaanse center te kiezen. Maar het is ook oneerlijk tegenover je model en je jonge spelers om hen na verscheidene opleidingsjaren geen kans te geven op het ogenblik dat ze het moeten doen. Het is nu aan hen”, zegt Vanpraet die ook tevreden was met de uitleenbeurt van Jesse Waleson gedurende vijf maanden aan Kangoeroes. “Natuurlijk heb je zijn speelminuten die hij bij ons niet zou gekregen hebben. Maar hij kwam ook al wat tegen in het leven: alleen wonen, dagelijks met de auto naar de training rijden, eens ziek worden, gewicht verliezen… Deze heel gedreven speler heeft een tweetal jaar levenservaring in die periode opgedaan. Ja, op die centerpositie verwacht ik sterke concurrentie.” Vanpraet gelooft zoals coach Gjergja ook sterk in de sprong voorwaarts die Xander Pintelon straks kan maken. “Hij heeft een heel grote gestalte op die positie. Hij is nog één centimeter gegroeid, naar 2 meter 09. Vorig seizoen heeft Dario heel veel tijd in hem gestoken door hem ‘s avonds extra oefeningen te geven. Waarschijnlijk moet Xander ook nog eens heel veel minuten bij de tweede ploeg spelen.” Kapitein Dusan Djordjevic is gebleven. “Zijn belang is niet alleen op het terrein, maar ook op de bank en in de kleedkamer. Onderschat zijn belang naast het terrein niet! Van de laatste drie jaar kende Dusan vorig seizoen zijn beste seizoen. Het was sneu om dan de play-offs niet te spelen door een vervelende blessure. Laten we nu de vingers kruisen dat het weer lukt en dat het een heel goed jaar wordt. Hij schat de clubbelangen ook altijd hoger in dan zijn individuele belangen”, zegt Vanpraet die ook van der Vuurst even aanhaalt. “Natuurlijk zullen Keyes minuten ook blijven toenemen. Het is niet onlogisch dat hij na dit seizoen nog volgende stappen zet. Oostende zal niet het eindpunt van zijn carrière worden. Mensen hebben een verkeerde indruk van hem. Iedereen denkt dat hij al 23 of 24 is, maar hij moet nog 21 worden. Hij heeft wel al een enorme bagage aan ervaring mee.”

Blijvers

Blijven ook in de kern: de absolute topper en international Pierre-Antoine Gillet, de altijd betrouwbare Olivier Troisfontaines, de volledig herstelde Simon Buysse en de ontbolsterende Salim Kediambiko. Van de tweede ploeg trainen Matteo Verstraete, Maarten Vandenbossche en Ozzy Massey eveneens met de kern mee. “De twee laatstgenoemden zijn eigen Oostendse jeugd en dat maakt ons extra fier.” (PR)