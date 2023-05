Castors Braine haalt na Nastja Claessens ook Ine Joris binnen

Castors Braine versterkt de rangen met Belgian Cat Ine Joris. De basketclub bevestigt haar komst daags nadat ook al de transfer van Speelster van het Jaar Nastja Claessens werd aangekondigd.

De 21-jarige Joris komt over van Kortrijk Spurs. De forward (1m87) was dit seizoen goed voor gemiddeld 13 punten, 6,2 rebounds en 2 assists per wedstrijd.

Castors looft de polyvalentie en de technische kwaliteiten van Joris en wijst erop dat ze bij haar vorige clubs al ervaring opdeed in de Eurocup. “De voorbije twee seizoenen heeft Castors geschitterd in Europa en dat willen wij blijven doen. We twijfelen er niet aan dat het engagement van Ine op het terrein perfect zal passen bij de teamspirit van Castors”, luidt het.