BT Kortemark rekent op Mathias Dequidt

Mathias Dequidt is kind aan huis bij Basket Team Kortemark. Hij speelt al 25 jaar voor de club en is niet van plan te veranderen. “Ik ben begonnen met basket toen de ploeg nog in Handzame speelde, samen met mijn beste vriend Douwe Willaert. Zoveel jaar later spelen we nog altijd samen, nu bij de eerste ploeg.”

De clubliefde is groot bij Mathias. Zo is hij niet enkel speler, maar ook secretaris van Kortemark. “Niet enkel op het veld ben ik multi-inzetbaar, maar ook ernaast. Als secretaris ben ik verantwoordelijk voor de financiën, maar hou ik soms samen met mijn vriendin het café open of zorg ik dat er water is voor de scheidsrechters.”

Alsof dat nog niet genoeg is, neemt Mathias soms nog de rol van scheidsrechter op zich. “Vandaag de dag is het steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden. Dat is wel jammer en daarom heb ik verschillende petjes op.”

De ploeg bekleedt dit seizoen de vijfde plaats. “We doen het beter dan vorig jaar. Onze sterkte is dat veel spelers kunnen scoren en assists geven. Als de chemie op het veld goed zit, halen we makkelijk 80 punten. Valt het even wat tegen, dan scoren we ook beduidend minder. Veel jongens spelen al meer dan acht jaar bij de club en we zijn door de jaren heen vrienden geworden.” Ook persoonlijk draait Mathias een goed seizoen, want hij is topscorer van zijn ploeg. “Eerlijk? Ik ben daar niet mee bezig. Elke match scoor ik wel een vijftiental punten, maar ik geef even graag een assist. Mijn ploegmaats zeggen mij soms dat ik vaker voor eigen succes mag gaan, maar zo ben ik niet ingesteld.”

Promotie geen doel

Dit weekend speelt Kortemark tegen Blankenberge. “We hebben zeker de kwaliteit om die match winnen, maar we zullen ons beste spel moeten tonen. Met een overwinning zit een mooie eindklassering er zeker in. Toch is promotie geen doel op zich. We zijn gewoon een vriendengroep die graag plezier maakt. Natuurlijk willen we ook elke match winnen, te beginnen met de match van zaterdag.” (KB)

Zaterdag 15 februari om 20.30 uur: Carrefour Market Blankenberge – BT Kortemark.