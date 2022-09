Brugse derby opent de competitie in eerste landelijke: “Het wordt ongetwijfeld een hevige strijd”

Nu Avanti Brugge is opgeklommen naar de hoogste landelijke reeks, staat voor het eerst weer een Brugse derby op dat niveau op het programma. Dat dit meteen de competitie-opener is, maakt het voor alle betrokkenen speciaal en plezant. Avanti lijkt favoriet, maar wil zich niet te snel in die rol laten dringen.

In Assebroek rekenen ze op exact dezelfde ploeg als vorig jaar om opnieuw een gooi te doen naar de titel. “Ik heb daarop aangedrongen”, aldus coach Werner Rotsaert, “want er zit een zeer goeie chemistry in deze groep. We willen ook de jongeren die de neus aan het venster steken, alle doorgroeikansen geven.”

Zware opener

Bij de buren van Racing gebruikten ze twee maanden voorbereiding grotendeels om ingrijpende veranderingen te introduceren: “Pieter Maelegheer vervang je niet zomaar en we hebben met Jeroen Sercu en Ryan Surmont ook enkele geblesseerden. Daarnaast hebben we een volledig nieuw concept geïntroduceerd en moeten de spelers zich natuurlijk ook aanpassen aan een nieuwe coach”, lacht Alain De Clippel, die Gunther De Pauw opvolgt als oefenmeester. “Het is een heel zware opener voor ons. Met het bezoek van Avanti en van Hansbeke bekampen we meteen de sterkste ploegen uit de reeks. Daarna reizen we ook nog naar Ieper om het moeilijke drieluik af te sluiten. Het wordt gegarandeerd een hevige strijd voor de derde en de vierde plaats, die na de eerste ronde om de promotieplaatsen gaan spelen. Voor de derby zal een mindere dag van Avanti en een zeer goeie van ons nodig zijn om enige kans te maken op een spannende wedstrijd. De resultaten van Avanti spreken voor zich, zij zijn opnieuw torenhoog titelfavoriet.” Dat wil zijn collega Rotsaert nog niet geweten hebben: “Je moet vooraf niet te hoog van de toren blazen. Onze ambitie is weliswaar ongewijzigd, maar de titel win je pas op het einde van het seizoen. We gaan er wel alles aan doen om dat kleinood opnieuw te veroveren.”

Jongeren

De Clippel is niet zomaar verkozen als nieuwe One-coach bij Racing. Hij bouwde de voorbije jaren een reputatie op door sterke resultaten te behalen met jongere spelers. “Ik vind het gewoon heel fijn om met jonge gasten te werken. Bij Racing zitten meerdere goudhaantjes met veel potentieel die we de komende maanden nóg beter kunnen maken. Zij krijgen nu al de kans om mee te trainen en hun eerste speelminuten te verzamelen.” (MD)

Zaterdag 1 oktober om 20.45 uur: Racing Brugge One – Avanti Brugge One.