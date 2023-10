Brugse basketderby: sterke jeugd van Avanti neemt het dit weekend op tegen ervaring en gestalte van ACJ

De sporthallen van ACJ en Avanti Brugge liggen bijna letterlijk op een steenworp van mekaar, maar vreemd genoeg zijn er nauwelijks bindingen van spelers of begeleiders tussen beide ploegen. Als je echter de verschillen zoekt: die zijn legio. Zaterdag treft de One-ploeg van het vernieuwde ACJ Brugge de jeugdige Three-ploeg van Avanti.

Als er nauwelijks links te vinden zijn, dan toch deze opmerkelijke: ACJ Brugge One – Avanti Brugge Two werd vorig jaar gefloten door Dieter Alyn. “Ik herinner me die partij nog levendig. Het jonge geweld van Avanti werd vóór de rust zowaar nerveus en maakte de ene fout na de andere tegen de ervaren rotten van ACJ. Na de pauze werd dat onevenwicht snel hersteld, maar na de gesprekken met coaches en begeleiders ging de bal aan het rollen en kwam ik als coach terecht bij de kleinste Brugse club.”

Geen meeval

Het zit Alyn echter niet mee in zijn eerste jaar: “Het begon bijna perfect met een lijst met 34 namen van spelers die in aanmerking komen voor One- en R-ploeg, druk bevolkte trainingen in de eerste weken en een vernieuwd, ambitieus bestuur. Maar na het afhaken van Cristian Brito, die een sabbatjaar neemt, is ondertussen ook Jens Cokelaere niet meer inzetbaar.”

“De systemen gaan eruit en we evolueren naar straatbasketbal” – Dieter Alyn

“Het ging de voorbije weken van kwaad naar erger, met tal van blessures en ziektes. Neem nu Joppe Van Gemert, vorig seizoen nog tussen de topschutters in de reeks. Vorige week incasseerde hij echter een elleboogstoot met een gebroken neus en een inactiviteit van minstens zes weken tot gevolg. Wie er op de trainingen en de wedstrijden is, doet zijn stinkende best, maar de systemen gaan eruit en we evolueren naar straatbasketbal.”

Te naïef

Dan heeft Dries Aelter, zijn collega bij Avanti, minder reden tot klagen: “We begonnen schitterend aan het jaar en dat had gerust een drie op drie kunnen opleveren. Maar tegen Iebac Ieper Two acteerden we te naïef en dat strafte de tegenstander af. Ook tegen ACJ verwacht ik dat de sterkte van de jeugd zal moeten optornen tegen de ervaring en de gestalte van onze buren.” (MD)