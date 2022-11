Bruce Minnen na seizoen weg bij SKT Ieper: “Je moet stoppen vooraleer je het jaar te veel coacht”

Basket SKT Ieper One is in Top Division One nog op zoek naar enkele overwinningen om zeker te zijn van de hoogste reeks. Vorige week werd duidelijk dat de club na dit seizoen niet doorgaat met Bruce Minne als coach. Dit weekend staat de Beker van Vlaanderen op het programma. Guco Lier, de regerende kampioen van TD1, is de tegenstander.

Afgelopen weekend verloor Ieper van LDP Donza, zonder Mestdagh en Volva. “Met hen er niet bij is dat een goed resultaat”, zegt coach Minne. “We wisten dat we een superwedstrijd moesten spelen om te winnen, en dat hebben we niet gedaan. Latem-De Pinte was gewoon beter en verdiende de overwinning. In de eerste helft konden we hun topscorer Unruch beperken tot nul punten, maar toch stonden we 34-43 in het krijt. Vooral onze zwakke start in het eerste en derde quarter nekt ons uiteindelijk.”

Met Lier krijgt Ieper in de beker opnieuw een zware tegenstander. “Lier telt nog maar één verliesmatch in de andere poule en lijkt verder te gaan op zijn kampioenschapselan van vorig jaar. Het wordt dus een moeilijke opdracht, maar thuis kunnen we altijd iets meer. En in een bekermatch gebeuren er altijd verrassingen, dus daar gaan we voor.”

En daarna is er weer de competitie. “Met de thuismatchen tegen Royal IV en Spirou en een duel op Hawks hebben we nog genoeg winstkansen om de vierde plek binnen te halen. Waregem en Neufchâteau zouden al moeten stunten tegen Kortrijk en LDP Donza om ons te bedreigen.”

Zes jaar volstaat

Vorige week raakte bekend dat Bruce Minne aan zijn laatste maanden in Ieper bezig is.

“Na zes jaar was het mooi geweest voor mij. Dan moet je vooral ook stoppen voor je het jaar te veel coacht. Het gesprek van vorige week met het bestuur was louter om te bevestigen dat ik op het einde van het seizoen stop. Voor de ontwikkeling van enkele jonge spelers is het ook beter om eens een andere coach te hebben en zo misschien nog stappen te zetten.”

“Momenteel rijd ik nog altijd met plezier vier keer per week 180 kilometer, maar je moet stoppen vooraleer je het beu bent. Ik heb nog geen nieuwe ploeg, dus daarmee heeft het zeker niets te maken. Ik wilde in goede verstandhouding uit elkaar gaan, dus eerst Ieper inlichten voor ik ergens anders zou tekenen. Benieuwd wat er op mijn pad komt – maar eerst nog een ‘last dance’ met SKT Ieper.” (BV)