Bruce Minne klaar voor nieuwe uitdaging na Basket SKT Ieper: “Coördinatie en coaching”

Eerder dit jaar raakte bekend dat Bruce Minne na dit seizoen afscheid neemt van Basket SKT Ieper One in Top Division One. Met Frederik Geldof heeft de club al een opvolger aangeduid. Bruce Minne heeft ondertussen ook een nieuwe uitdaging voor volgend seizoen, maar is met SKT One eerst nog goed op weg richting de play-offs.

Basket SKT Ieper One boekte voor het tweede weekend op rij een stuntzege. Nu ging leider Guco Lier voor de bijl in de Ieperse sporthal. “Ik ben fier op de ploeg”, vertelt Bruce Minne. “Na de nul op vier op verplaatsing bij de play-ups zat de ploeg in zak en as. Hard werken op training en eindelijk betere offensieve cijfers beloonden de ploeg. Het grote verschil zat hem vooral in de defensieve intensiteit en de uitvoeringen van de afspraken. We houden ze het eerste quarter op 11 punten en het derde quarter op 7 punten.”

Zware tegenstander

Met Antwerp Giants Two krijgt Ieper opnieuw een zware tegenstander. In de heenmatch werd nog met een dertiger verschil verloren. Een zege is nodig voor het vasthouden van de zevende stek. “Hopelijk pakken we een nieuwe zege. Daar waren we totaal niet klaar op een vrijdagavond, dus hopelijk kunnen we revanche nemen voor de grote nederlaag. Defensief zal zeker weer het belangrijkste zijn. We gaan inderdaad vol voor de zevende plaats, wat op papier toch een mindere tegenstander zou moeten geven dan de achtste plaats. Al zullen de play-ins, met één match voor een plaatsje in de play-offs wel speciaal zijn, om het even wie het is.”

Tijd en geduld

Voor volgend seizoen gaat Minne voor een totaal andere uitdaging. “Zeker helemaal iets anders dan 14 jaar senior coach bij de heren, maar het was het ideale moment voor iets anders. De mensen van Kortrijk, die ik al ken door het feit dat ik daar coach ben van de U16 meisjes, wilden me echt binnenhalen voor de coördinatie van de dames/meisjes op niveau 1 en de coaching van dames Two. De samenwerking met Philip Mestdagh, die ik al heel lang ken van nog tegen te spelen en van zijn zoon te coachen, zal zeker verrijkend zijn. Voor de jeugdcoördinatie op zich deed ik al wat ervaring op bij Basket Knokke-Heist, maar nu is het op het hoogste niveau. Allemaal uitdagingen waar ik volgend seizoen met 200 procent goesting aan zal beginnen. En waarmee we in Kortrijk op termijn meer eigen jeugd in de eerste ploeg willen. Iets wat tijd, geduld en veel arbeid zal vragen, maar daar lukt me wel.” (BV)