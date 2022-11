Broers Stijn en Dries Noppe tegen elkaar in Ieperse derby: “Allebei nood aan zege”

De broers Stijn en Dries Noppe kruisen elkaar zaterdag 5 november de degens in de arena van Iebac tijdens de onvervalste Ieperse derby Iebac One-SKT Ieper Three. Beide ploegen konden nog niet winnen in de competitie. “Dit wordt een 50-50-wedstrijd”, klinkt het in koor.

De basketgenen zitten duidelijk in de familie, want met vader Johan (62), die trainer is van de U16 A bij SKT Ieper en broer Niels (36), speler van Iebac Two, zijn er nog twee Noppes met een basketachtergrond. Stijn Noppe (39) is voor het vierde seizoen de coach van SKT Ieper Three. Vorig jaar miste zijn ploeg op een haar na de promotie naar tweede landelijke, nu bengelen ze onderin. Stijn, die in het dagelijks leven grafisch ontwerper is, zag zijn ploeg wel vertrouwen tanken met een zege in de beker. Zaterdag gaat de derde ploeg van SKT op zoek naar de eerste competitiezege tegen Iebac One. Bij die club staat Stijns broer Dries tussen de lijnen. Zijn ploeg werd wel uitgeschakeld in de beker. Dries (33) werkt bij Houthandel Decadt in Vlamertinge en kwam over van BBC Poperinge, vorig jaar nog reeksgenoot van SKT Ieper Three.

Jullie staan na vier speeldagen allebei onderin zonder zege. Hoe verklaar je dat?

Dries Noppe: “We zijn nog nooit voltallig geweest en heel wat spelers spelen voor het eerst in eerste provinciale. Het is natuurlijk niet fijn om vier keer zwaar te verliezen. Al heeft het poulesysteem daar ook veel mee te maken. Ik heb de indruk dat we in de zwaarste poule van de twee zijn ingedeeld.”

Stijn: (knikt) “Absoluut! De poules zijn ingedeeld volgens ligging. Alle sterke ploegen zitten in onze reeks. Het was ingecalculeerd dat het moeilijk zou zijn en we houden er uiteraard rekening mee dat we zullen moeten vechten om erin te blijven. In een normale reeks zouden wij nooit in de problemen komen. Maar het is natuurlijk ook meer dan enkel dit systeem. Als we in een match slechts 48 punten tegenkrijgen (refereert naar 40-48-nederlaag tegen Wikings Kortrijk A, red.), moet je die altijd winnen. Helaas is scoren op dit moment een pijnpunt.”

Hoe sterk leeft de match van zaterdag? Voor een van jullie eindigt de verliesreeks.

Stijn: “Echte derbykoorts heb ik niet, maar het zal sowieso spannend zijn. We hebben allebei nood aan een zege. Onze nederlagen waren misschien minder zwaar dan die van Iebac, maar dat is zaterdag niet van tel.”

Dries: “Misschien leeft het derbygevoel wel meer bij ons, toch vooral bij de spelers en staf die al langer betrokken zijn bij de club. Ik denk ook dat het een 50-50 match zal worden. Met het nieuwe systeem is een zege extra belangrijk, want als we na de eerste poulefase weer tegen elkaar uitkomen, nemen we de onderlinge resultaten mee.”

Wat doen jullie nog buiten het basket?

Stijn: “Ik heb twee sportende zonen. De ene basket bij SKT en de andere voetbalt bij KVK Westhoek. Tel daar nog alle eigen trainingen en matchen bij en dan weet je dat de agenda goed gevuld is.”

Dries: “Ik ben supporter van Anderlecht en Ajax en pik geregeld een match mee van die ploegen. Op privévlak is er een tweede kindje op komst, dus daar zal ook veel aandacht naartoe gaan. Coach worden zoals mijn broer en vader? Daar heb ik nu te weinig tijd voor, ik zou dat na mijn spelerscarrière wel overwegen.”

Zaterdag 5 november om 20.15 uur: VK Iebac Ieper One SKT Ieper Three.