Bree Tyree (Filou Oostende) heeft enorm scorend vermogen: “Dusan Djordjevic zou mijn vader kunnen zijn”

Bree Tyree (25), één van de drie Amerikaanse rookies van Filou Oostende, hoopt vrijdagavond in de COREtec Dôme te zegevieren tegen Donar Groningen. Dat zou een vijfde opeenvolgende BNXT-zege betekenen. In combinatie met een nederlaag van Antwerp Giants in Leiden zou Oostende dan nog op de slotspeeldag de polepositie grijpen.

Bij de nipte 63-60-nederlaag in Groningen begin april gromden alle Oostendenaars om een loopfout van Thurman in de absolute slotfase. De Zeekapiteins maakten hun borst nat en wonnen daarna vier keer op rij: tegen Leiden (81-56), in Heroes Den Bosch (76-86), tegen Landstede Hammers Zwolle (97-52) en in Aris Leeuwarden (78-97). Zo klom Filou van de derde stek naar de tweede plaats.

Tussendoor vierde Oostende ook enkele individuele onderscheidingen. Pierre-Antoine Gillet is maandagavond verkozen tot Speler van het Jaar. Tot het vijfkoppig Dream Team van de BNXT League behoren twee Filous: Pierre-Antoine Gillet en Bree Tyree, die tweede eindigde op de MVP-award. Knappe onderscheidingen dus! De verdienste straalt ook af op Dario Gjergja, die onbegrijpelijk niet eens tot de drie genomineerden behoorde voor ‘coach van het jaar’. Heeft dit te maken met pure jaloezie op de man die Oostende al naar zovele successen leidde?

Soepeler

Terug naar Tyree, die een enorm scorend vermogen heeft. Zijn bijzonder hoge stats vallen op. Je mag hem de aanvallende leider van het Filou-team noemen. Een tegen een is hij wellicht de beste speler van de BNXT League. Zelfs een pijnlijke duim, die hij stevig liet inpakken, haalde hem niet uit het ritme. Een minpuntje? Misschien moet hij soms de bal vaker aan een ploegmaat bezorgen.

Voor de jonge Bree Tyree, rookie in Europa, is de terugkeer van de ervaren Serviër Dusan Djordjevic een opsteker. “Ik hou ervan met hem te spelen. Een ware leider op het terrein”, merkt Tyree op. “Hij is als het ware een coach tussen de lijnen. Als hij erbij is, basketten we soepeler en hebben we alles beter onder controle. Hij kan ons zeker helpen naar het seizoenseinde toe. Ik kan echt niet geloven dat hij al veertig is. Het is ongelooflijk wat hij op die leeftijd nog realiseert. Hij zou zelfs mijn vader kunnen zijn, gek hè.”

Vooral in maart liet Oostende steken vallen, en begin april verloor het nog nipt in Groningen. “Natuurlijk verliest niemand graag, maar misschien was die periode toch ook waardevol. Het maakte ons hongerig. We willen nog harder werken. Voor de rest van dit seizoen onthouden we dat er ploegen zijn die ons hebben geklopt. Die gedachte maakt ons boos. We moeten ons als het beste team van deze competitie gedragen.”

Winnen

“Natuurlijk ben ik blij dat we ons vorig weekend al kwalificeerden voor de halve finales. Na zes van de tien speeldagen waren we nog derde, na negen toch tweede. Hoe dan ook moeten en zullen we winnen in de play-offs. Op ons terrein, op verplaatsing of op neutraal terrein: we gaan voluit voor elke overwinning. Na de nederlaag in de bekerfinale is het kampioenschap extra belangrijk voor ons”, beseft Bree Tyree. “Ik speel dit seizoen behoorlijk goed, maar ik kan zeker nog beter. Individuele prestaties zijn mooi, maar ik verkies toch het teamsucces.” (Peter Rossel)