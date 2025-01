Bram Van Wyngene speelt met de dames van Waregem tegen Gentson: “De start zal heel belangrijk zijn”

De dames van G&V Breakpoint Basket Waregem nemen het dit weekend op tegen Amon Jeugd Gentson. Bram Van Wyngene is alvast tevreden met het geleverde spel van het team.

Vorig weekend verloor G&V Breakpoint Basket Waregem in De Treffer van landskampioen en bekerwinnaar Kangoeroes Basket Mechelen met 62-78. Tot in de slotperiode kon Waregem gelijke tred houden. “De opdrachten werden goed uitgevoerd. De werklust en mentaliteit waren heel groot”, vertelt de 41-jarige Bram Van Wyngene uit Moen. “Hun driepuntshot was op bepaalde momenten dodelijk. Naomi Mbandu deed ons heel veel pijn. We hebben gestreden voor wat we waard waren. Niemand had dan ook verwacht dat we zouden winnen. Dat we tot op het laatste in de running waren, is heel mooi. We speelden ook zonder druk. Niets moest. De focus was groot.”

Lastige klip

Dit weekend staat een lastige klip tegen Amon Jeugd Gentson op de kalender. “Op de eerste speeldag namen we vlotter de maat dan de Gentenaren met 94-55-cijfers. Voor hen was het de eerste wedstrijd op het hoogste niveau. Ze moesten dus nog wennen aan de reeks. De wedstrijd van zaterdag is uiteraard een ander verhaal. Zowel zij als wij zullen willen winnen. Als team brengen ze heel veel energie. Het zal belangrijk zijn om ze onmiddellijk vast te hebben. Ze hebben een aantal speelsters die gevaarlijk uit de hoek kunnen komen. We zullen onmiddellijk onze stempel moeten drukken om niet in de problemen te komen.” Bram maakt deel uit van de coachingstaff. “Ik werk individueel met de speelsters om hen nog beter te maken”, zegt Bram. “Ook tijdens de wedstrijd, tijdens een wissel of time-out, geef ik hen individueel zaken mee. Dit is een taak die mij heel goed ligt en die ik heel graag doe. Momenteel zit het team in een goede flow. Alles ligt echter heel dicht bij elkaar. Van plaats 4 tot 7 is alles nog mogelijk. De terugkeer van Sanne Desplenter was voor de ploeg een zegen. Ze betekent een serieuze versterking organiserend en scorend. Ze brengt heel veel energie. Hopelijk recupereren we ook snel Pauline Bayart.” (ELD)

Zaterdag 18 januari om 20.30 uur: Amon Jeugd Gentson – G&V Breakpoint Basket Waregem.