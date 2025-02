Bomvolle Oostendse COREtec stuwt Belgian Cats naar monsterzege

De nationale damesploeg, beter gekend als de Cats , kozen voor hun laatste thuiswedstrijd richting EK opnieuw voor de Oostendse COREtec dome. Tegenstander was Azerbeidjan dat men in de heenwedstrijd met maar liefst 108 punten verschil inblikte.

Ondanks het feit dat er van enige spanning geen sprake zou zijn, was de thuisbasis van BCO volledig uitverkocht. Het werd uiteindelijk 97-24. Na de wedstrijd namen de speelsters ruimschoots de tijd om de vele fans te begroeten.

Van 18 tot 29 juni verdedigen de Cats hun Europese titel en dat voor het eerst in vier landen. “Voor ons was het een flashback naar het jaar 2020. We speelden toen drie dagen op rij voor een uitzinnig publiek dat ons richting Olympische spelen stuwde. We weken tussendoor wel uit naar het Antwerpse Sportpaleis en de Spiroudome, maar vonden het na vijf jaar tijd om terug te keren naar de plek waar het voor ons allemaal begonnen is. Heel wat speelsters komen trouwens vanuit de provincie. We hebben wel gemerkt dat het de fans niet echt uitmaakt wie de tegenstander is. De Cats zijn op korte tijd echt tot een begrip op zichzelf gegroeid “, aldus een glunderende Marketingverantwoordelijke van de Belgische basketbalbond Mark Bogaert.

Schoenen

Langs de zijlijn stonden Nore De Bruyn (12) en Liv Corbeels (12) uit Werchter met een grote pancarte van Julie Vanloo te blinken. “We spelen zelf basketbal en zien Julie als onze grote voorbeeld. Ik was er ook op de Olympische spelen in Parijs bij en toen schonk ze met achteraf haar schoenen en haar shirtje. Die hebben een speciale plaatsje bij ons thuis gekregen. Ondanks haar status is zij altijd zo lief tegen de fans en op het terrein een echt beest dat nooit afgeeft “,legt Nore uit.

De 50-jarige Jurgen Opteel was de enige met een t-shirt van de Antwerp Giants aan. Hij heeft drie baskettende kinderen maar speelde zelf nooit competitief. “Ik ben naast supporter van de Antwerp Giants vooral een basketliefhebber. De Cats heb ik zelf al meerdere keren aan het werk gezien en telkens was het genieten. Ik verblijf sinds enkele maanden in Oostende.”

“Volgende week is de dubbele bekerclash tussen Oostende en Antwerpen. Ondanks het feit dat we eerst thuisspelen, geef ik ons geen schijn van kans. Oostende is zoals de Cats. Gewoonweg te sterk voor iedereen”, aldus Jurgen Opteel.

