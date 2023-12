Bobcat Wielsbeke Three wil alles winnen

Bobcat Wielsbeke Three raast momenteel door de competitie in vierde provinciale. De ploeg van sterkhouder David El Sayeh staat zondagmorgen in sporthal Hernieuwenburg tegenover Jeugdbasket Scaldis Zwevegem in de topper.

“Dat we de ranglijst aanvoeren is eerlijk gezegd volgens de verwachtingen”, vertelt David El Sayah (32). “Als we compleet zijn, kunnen we iedereen aan. Soms zijn er al eens wat afwezigen omdat voor heel wat spelers basketbal geen prioriteit meer is. Toch gaan we ervan uit dat we alles winnen.”

Ook voor de Beker van West Vlaanderen stoot Bobcat Three eenvoudig door ten nadele van Bobcat One. Het werd 71-98. “Dat ging toch iets makkelijker dan verwacht”, gaat David verder. “Zeker in de eerste helft waren we outstanding. Misschien wel onze beste eerste helft van het seizoen. Iedereen was gemotiveerd en er was veel volk. We liepen veel fast breaks waar de tegenstanders misschien een beetje van onder de indruk waren. De tweede helft gaf een ander beeld. Wij hadden niets meer te verliezen, waardoor ze negen punten konden inlopen.”

“Tegen Jeugdbasket Scaldis Zwevegem gaan we zondag uiteraard weer voor winst. We moeten echter gefocust blijven. Iedereen moet spelen en zich amuseren. Een keer per week trainen is voor ons voldoende. We hebben een ruime kern, omdat het gezin en werk op de eerste plaats komen. We gaan daar ook heel flexibel mee om. Daardoor was er veel interesse om bij ons te komen spelen. Toen we met deze ploeg begonnen, hadden we nooit gedacht dat het zo’n vaart zou lopen. Ik krijg nu zelfs de kans om weer met gasten te spelen die ploegmaten waren bij de jeugd van Waregem. Voor mij is dit nu het derde jaar bij Wielsbeke.”

“Promoveren? Daarvoor moeten we nog met iedereen babbelen. We gaan geen overhaaste beslissingen nemen. We zijn blij dat we als vriendenbende onze favoriete sport kunnen blijven uitoefenen. Daarover hadden we een lang gesprek met het bestuur. We zijn geen extra belasting voor de club, want we regelen alles zelf.” (ELD)

Zondag 17 december om 11 uur: Bobcat Wielsbeke Three Jeugdbasket Scaldis Zwevegem One.