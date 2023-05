Bobcat Wielsbeke met vijf seniorploegen in competitie: “Jeugdspelers kunnen nu bij ons aan de slag blijven”

Basketbalclub Bobcat Wielsbeke speelt vanaf het seizoen 2023-2024 met vijf seniorploegen in competitie. Zowel bij de heren als de dames komt er een extra ploeg bij. “De talrijk opkomende jeugd maakt deze beslissing noodzakelijk”, klinkt het.

Bobcat Wielsbeke telt vanaf volgend seizoen opnieuw drie herenploegen en twee damesploegen. De heren A komen in tweede provinciale uit, de tweede en derde ploeg in vierde provinciale. De dames zijn vertegenwoordigd met een ploeg in eerste en tweede provinciale. Een noodzakelijke beslissing, om spelers ook na de jeugd te laten basketten.

Ervaring laten opdoen

“Vorig jaar bereikten we voor het eerst de kaap van meer dan 200 leden”, vertelt voorzitter Bart Roobrouck trots. “Dat is een van de redenen waarom we met een tweede damesploeg in competitie gaan en zo iedereen speelkansen blijven geven. Bij de heren hetzelfde verhaal. Daar willen we vooral de jeugd ervaring laten opdoen in tweede provinciale. De meer ervaren spelers kozen er zelf voor om samen te blijven spelen in vierde provinciale, waar Mattijs De Leersnyder de ploeg zal coachen. De ambitie van de eerste ploeg is het behoud. Dat zal geen gemakkelijke klus worden, maar met modern basketbal in deze reeks spelen zal een goede leerschool zijn onder de vleugels van Jody Vanacker.”

“We hebben heel veel spelers die na hun jeugd ook nog willen blijven basketten. Zij zullen bij ons nu deze kans krijgen. De heren One zal volledig uit U21-spelers bestaan”, verduidelijkt jeugdcoördinator Niek Van Branteghem. “We werken in de jeugdreeksen al samen met ION Basket Waregem, dus komen ook een viertal spelers uit die hoek het team vervoegen.”

“Bij onze dames was er ook nood aan een tweede ploeg. We telden dit jaar bijna twintig speelsters in eerste provinciale. Om iedereen te laten kennismaken met het seniorbasket, besloten we dus een ploeg in tweede provinciale te starten.”

“Bij de eerste ploeg is Jim Vervaeke de nieuwe coach. De Wevelgemnaar maakt de overstap van reeksgenoot ION Basket Waregem. Hij kent de reeks en onze speelsters dus al goed. Met Anaïs Lippens, Paulien Goemaere, Charlotte Bruyneel en Tia Van Hemelryck komen vier speelsters van Waregem ons team versterken, samen met onze U19-speelsters, die op niveau 2 zullen uitkomen bij de jeugd. Dan Poulin zal de tweede ploeg voor zijn rekening nemen”, besluit Niek Van Branteghem.