Bobcat Wielsbeke jaagt op eerste zege

In tweede provinciale van het herenbasket is Bobcat Wielsbeke er niet in geslaagd om de eerste wedstrijd van het seizoen tot een goed einde te brengen. Dit weekend staat de ploeg van Khalil Daoudi (21) tegenover BBC Gullegem. “Dat moet een haalbare kaart zijn”, klinkt het.

Ondanks 85 gemaakte punten moest Bobcat Wielsbeke One zijn meerdere erkennen in Wytewa Roeselare Two dat maar liefst 110 punten scoorde. Toch blikt Waregemnaar Khalil Daoudi (21) hoopvol terug op de partij.

“We vatten de wedstrijd heel goed aan”, vindt hij. “Ook de tweede periode was goed waardoor we met 45-53-cijfers gingen rusten. Tot aan de rust bleven we nog min of meer in het spoor, maar in de derde periode ging het licht twee minuten uit. De focus was er niet meer waardoor de kloof definitief geslagen werd. Wij zijn eerder een kleine ploeg, terwijl Roeselare twee big guys in de rangen heeft. In de slotfase konden we ons nog min of meer herpakken.”

Confrontatie

“Ontgoocheld zijn we niet echt in dit resultaat”, gaat de student boekhouder en administratie verder. “85 punten scoren is helemaal niet slecht. De focus op training zal vooral op verdedigen liggen nu. We zijn een heel jonge nieuwe ploeg met bijna allemaal eerstejaars U21 spelers. Enkel ikzelf, Karsten Van Rechem en Chévarrô Young zijn geen jeugdspelers meer.”

Met BBC Gullegem treft Wielsbeke de ex-ploeg van coach Jody Vanacker. “We willen ons zeker herpakken na de nederlaag vorige week. Dit is een confrontatie die we misschien wel moeten winnen. Ons doel is om een verlengd verblijf in tweede provinciale af te dwingen. De eerste drie maanden beloven moeilijk te worden, maar als we er met ons allen voor gaan, moeten we in staat zijn ons doel te bereiken. We hebben alvast kwaliteit genoeg in de ploeg om snel te spelen. Een van onze sterktes moet het tempo hoog houden worden. Over mezelf? Defensief zit het wel goed. Mijn scorend vermogen moet nog opgekrikt worden. Maar met deze coach zie ik het goed komen. Er is al veel verandering in ons spel”, besluit Khalil Daoudi.