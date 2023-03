Bobcat Wielsbeke A lijkt zich te gaan redden in 2e provinciale: “We zitten in de winning mood”

De heren A van Bobcat Wielsbeke deden vorig weekend een uitstekende zaak met het oog op een verlengd verblijf in tweede provinciale.

De ploeg van coach Henk D’hont sleepte zijn tweede zege op rij in de wacht. Tegen Bebita Eernegem werd het 67-57. “We openden verschroeiend met 24-13-cijfers na 10 minuten. Daarna vielen we compleet stil, wat resulteerde in een 38-37 ruststand. Deel drie verliep gelijkopgaand, maar in de slotperiode pakten we het gebeuren verstandig en matuur aan. Ik kon rekenen op een beresterke Andreas Lippens, die onder de borden heer en meester was. We zitten momenteel in de winning mood, en dat willen we liefst zo houden. Dit weekend kruisen we de degens met Bbv Oedelem. In eigen huis waren ze nog met 65-70 te sterk, maar dit moet een haalbare kaart zijn. Nu kan ik rekenen op David El Sayeh Khalil en Lucas Deschrijver, toen niet. We hopen de positieve lijn door te trekken. We mogen niet beginnen rekenen en moeten onze job doen. Het is hopen op dezelfde goeie teamprestatie als de afgelopen weken.”

“Dit seizoen kenden we pech door blessureleed. We zijn in het tweede deel van het klassement verzeild geraakt, waar details dikwijls meespeelden. Door die kwetsuren was ik genoodzaakt om U18-spelers in te passen. En eerlijk gezegd, ze moeten niet onderdoen. Uiteraard missen ze nog wat ervaring, maar er zit veel potentieel in. Als ze samen verder kunnen ontwikkelen met jongens zoals Niels Parmentier, ziet het er rooskleurig uit”. (ELD)