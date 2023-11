BNXT League: Oostende wint in Charleroi, Mechelen verliest in Kortrijk

Op de elfde speeldag in de BNXT League heeft Oostende de Clasico bij Charleroi met ruim verschil gewonnen. Het werd 60-83. Kangoeroes Mechelen leed een tweede nederlaag op rij: 87-70 in Kortrijk.

Bij de rust stond de landskampioen al 33-48 voor in Charleroi. Elk kwart was voor de bezoekers: 20-24, 13-24, 11-16,16-19. Damien Jefferson (22 ptn), Ilimane Diop Gaye (12 ptn, 10 rbds) en Pierre-Antoine Gillet (9 ptn, 15 rbds) waren de uitblinkers bij Oostende. Nieuwkomer Jean Salumu debuteerde met een bescheiden 3 punten en 1 rebound in acht minuten speeltijd.

Kortrijk vlot over Mechelen

Een week na de 50-63 thuisnederlaag tegen Luik waren de Kangoeroes op revanche belust. Bij de rust stonden ze nog 42-45 voor, maar erna was Kortrijk heer en meester. Jayden Gardner (21 ptn) en Paul Jr Atkinson (19) leidden de Spurs naar vlotte winst.

In de stand neemt Oostende voorlopig de leiding, met twee punten meer, maar ook een match meer gespeeld, dan Antwerp en Limburg United. Kortrijk is op eveneens twee punten vierde.