BNXT League – Oostende neemt de scalp van Kortrijk en wint West-Vlaamse derby

Op de derde speeldag in de BNXT League is landskampioen Oostende vrijdag gaan winnen bij nieuwkomer Kortrijk. De Kustboys wonnen de West-Vlaamse derby met 67-73.

Bij de rust hielden beide ploegen elkaar nochtans in evenwicht (30-30). Na de thee maakte de landskampioen vooral in het derde kwart het verschil (43-50), waarna beide ploegen in het laatste kwart nagenoeg gelijke tred hielden.

De Amerikanen Khalil Ahmad (zestien punten, drie rebounds) en Damien Jefferson (zestien punten, negen rebounds) en de Est Matthias Tass ( twaalf punten, drie rebounds) waren de uitblinkers bij Oostende, bij Kortrijk boden de Amerikanen Jamarius Burton (zeventien punten, drie rebounds) en Jayden Gardner (twintig punten, zes rebounds) het meeste weerwerk.

Voor Oostende is het de tweede zege dit seizoen. De West-Vlamingen wonnen op de openingsspeeldag van Okapi Aalst met 85-63, waarna Limburg United verrassend met 63-74 kwam winnen aan de kust. Kortrijk won zijn eerste twee wedstrijden tegen Circus Brussels (86-94) en tegen Okapi Aalst (93-89), maar verloor kansloos bij Limburg United (91-62).

Een opvallende toeschouwer in Kortrijk, Vooruit-voorzitter Conner Rousseau. © KURT DESPLENTER BELGA

Kortrijk en Charleroi, met een match minder gespeeld, delen nu voorlopig met zes punten de leiding, eentje meer dan Circus Brussels en Oostende. Ook Antwerp en Limburg United verloren nog niet, maar zij speelden nog maar twee wedstrijden.