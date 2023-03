Blue Stars Brugge quasi gered: “Het duurde even, maar we hebben stilaan onze draai gevonden”

Met nog een negental wedstrijden voor de boeg, mogen de dames van Blue Stars Brugge al een beetje gerust zijn en uitkijken naar een verlengd verblijf in eerste provinciale.

Afgelopen weekend werd de maat genomen van hekkensluiter Wytewa Roeselare B en verstevigen ze daardoor hun plaats in de middenmoot van het klassement. Aanstaande zondag volgt er een lastige verplaatsing naar Torhout Lions, die enkele plaatsen hoger geklasseerd staat.

Eén van de smaakmakers bij de Brugse dames is Tatjana Tanghe (32), een ranke center die vorig seizoen nog bij de tweede ploeg van Blankenberge aantrad. “Het is tot nu toe een leuk seizoen geweest”, stelt ze. “We zijn gestart met een nieuwe ploeg, een mix van een zestal ouderen aangevuld met een aantal U19-meisjes. In het begin was het nog een beetje zoeken maar ondertussen hebben we stilaan onze draai gevonden. Met onze overwinning van vandaag mogen we nu bijna zeker stellen dat een verlengd verblijf in eerste provinciale een feit is.”

Dochter

Op persoonlijk vlak gaat Tatjana er minstens nog een jaartje bijdoen na afloop van de competitie. “Corona en een zwangerschap hebben ervoor gezorgd dat ik een tijdje niet meer op het veld heb gestaan”, lacht ze. “Maar de honger naar de bal is nog te groot om al te denken aan stoppen. Ondertussen ben ik ook aan de slag in de basketbalschool waar ik mijn oudste dochter begeleid in haar eerste stappen in de basketbalwereld. Maar een echte coach zal ik waarschijnlijk wel niet worden, zo ver reiken mijn ambities niet”, besluit ze lachend. (GD)

Zondag 5 maart om 17.30 uur: Torhout Lions A – Blue Stars Brugge A.