Blue Stars Brugge neemt afscheid van hoofdcoach Meindert Delbecque

Blue Stars Brugge heeft beslist de samenwerking met hoofdcoach Meindert Delbecque onmiddellijk stop te zetten.

Begin december kondigde de coach zelf in de pers aan dat hij na dit seizoen zou vertrekken. “Sindsdien is gebleken dat het steeds moeilijker wordt om de focus op dit seizoen te bewaren. De situatie heeft een domino-effect op gang gebracht, dat nefast is voor de club, de speelsters en de coach zelf, zodat het voor alle partijen de beste oplossing is om het seizoen in alle sereniteit af te werken”, aldus de club.

De One van Blue Stars, die in 2de landelijke uitkomt, zal de komende weken geleid worden door speelster-coach Eva Bogaert. De u16, die Delbecque eveneens onder zijn hoede had, wordt tot het einde van dit seizoen overgenomen door oud-Avanti-speler Paul Blomme. (GD)