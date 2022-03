Bloeiende basketbalclub kampt met trainerstekort

Basketbalclub The Red Sharks Koekelare blijft groeien en bloeien, maar heeft kopzorgen om voor iedere jeugdploeg een gediplomeerde coach te vinden.

Het gaat goed met basketbalclub The Red Sharks. “Ja, na enkele jaren van sportieve laagconjunctuur hebben we een tweetal jaren terug een flinke ommezwaai gemaakt door te verjongen en het aantrekken van enkele nieuwe spelers. Zo hebben we met een mix van jong eigen talent en andere kwaliteitsvolle spelers een ploeg op de been gebracht die – als alles blijft meezitten – dit seizoen misschien kan promoveren van eerste provinciale naar de landelijke competitie”, opent voorzitter Bert van der Kaaden.

“We willen zoveel mogelijk Koekelarenaars laten meedraaien in de eerste ploeg, want anders raken we hen kwijt”, vervolgt Bert enthousiast. “Maar de jeugd moet kunnen rijpen vooraleer ze stoer hun mannetje kunnen staan bij de seniors. Wij geloven in eigen jeugd en zijn van plan een extra ploeg U16 op te starten.”

Verplichte theorie- en praktijklessen

“We moeten van Basket Vlaanderen per ploeg een gediplomeerde coach hebben, maar dat is voor een club niet zo evident”, vervolgt jeugdcoördinator Astrid van der Kaaden. “En daar wringt precies het schoentje. Enkel gediplomeerde coaches mogen jeugdtrainingen geven.”

“Eens per jaar is er een cursus in elke provincie. En een kandidaat-coach moet na zijn dagtaak, verplicht twee avonden per week van 19 tot 22 uur theorielessen en op zaterdag en/of zondag praktijklessen volgen en een examen afleggen. Eens hij een diploma bezit, moet hij verplicht jaarlijks een bijscholingscursus volgen om zijn diploma te kunnen behouden.”

“Wij spelen met acht jeugdploegen in competitie, we hebben de basketschool, twee herenploegen en een damesploeg, de rekening is dus vlug gemaakt”, besluit voorzitter Bert van der Kaaden.

(EV)