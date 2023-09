Blessures breken Racing Brugge One zuur op: “Nu revanche nemen”

Het totaal vernieuwde Racing Brugge One heeft zijn competitiestart deels gemist. Tegen SKT Ieper Two werd met klein verschil verloren, maar de blessurelast was een aanvaardbaar excuus. Ook de komende weken moet de ploeg van coach Verde Presa nog enkele sterkhouders missen.

Over de defence was de Brugse coach alvast tevreden: “De vooraf gemaakte afspraken werden in elk geval goed nageleefd, daar kan ik alleen tevreden over zijn. Jammer genoeg was de afwerking van minder hoog niveau. Reken daar nog enkele lucky driepunters van de Ieperlingen bij en je botst op de grenzen van je mogelijkheden.”

Inloopperiode

Komend weekend krijgen de Bears al een kans op revanche. “We willen zo snel mogelijk punten scoren”, aldus Arend Titeca, in de competitie-opener nog topschutter. “Daar ben ik echt niet mee bezig, we bekijken vooral de ploegprestatie. Precies daarom zie ik het ook positief in voor de komende speeldagen. Het enthousiasme en de sfeer die in deze groep leeft, zorgt voor een nieuwe chemistry. Vergeet niet dat we maar weinig tijd kregen om te wennen aan de nieuwe coach en aan de nieuwe ploegmaats. Wacht maar tot we de plays nog beter onder de knie hebben en het samenspel vlotter verloopt.”

De student verpleegkunde ziet zijn ploeg ook in de middenmoot eindigen: “Laat ons vooral met beide voeten op de grond blijven. In onze totaal nieuwe ploeg spelen jongens die vorig seizoen nog in eerste provinciale of tweede landelijke actief waren.”

Wennen aan niveau

“Ryan Surmont en Tom Arijs, twee sterkhouders, blijven nog ettelijke weken aan de kant met blessures. We moeten nu zo snel mogelijk wennen aan het niveau in eerste landelijke, maar het komt vast en zeker goed. Het komt er nu op aan om revanche te nemen voor de nederlaag tegen Ieper en uit de degradatiezone te blijven. Daarna proberen we zo hoog mogelijk te eindigen.”