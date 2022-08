Blessure houdt Jean Salumu van EK basket in Georgië

Oostendenaar Jean Salumu kan door last aan de achillespezen begin september niet mee met de Belgian Lions naar het Europees kampioenschap basketbal in het Georgische Tbilisi. De vleugelspeler begint dit weekend aan zijn revalidatie bij zijn nieuwe werkgever, de Poolse traditieclub Trefl Sopot aan de Baltische zee.

De voorbereiding op het Europees kampioenschap, met – hoe vreemd ook – daarvoor nog een tweetal WK-kwalificatiewedstrijden, was de afgelopen weken intens met enkele pittige trainingen en interlands tegen gereputeerde kleppers als Frankrijk en Duitsland. Jean Salumu speelde in Finland nog wel een paar matchen met de Belgian Lions, maar hij kon zich toen niet inbeelden dat het zijn laatste wedstrijden van deze zomer zouden worden. Twee weken geleden reisde hij nog mee naar Estland maar hij bleef in beide wedstrijden langs de kant door last aan de achillespezen. “Pure overbelasting, dus niet zo erg. Maar het heeft wel zijn tijd nodig om te herstellen”, luidde het. Teveel tijd, want Salumu geraakt niet meer tijdig speelklaar. De moeilijke en pijnlijke beslissing is intussen genomen: geen EK voor de gewezen MVP (most valuable player, red.) van de Belgische competitie.

Dit was mijn laatste kans. Ik ben nu vooral dankbaar om de twee vorige EK’s

Dubbel gevoel

“Natuurlijk heb ik het geluk dat ik al aan twee Europese kampioenschappen mocht deelnemen, in 2015 (Riga en Rijsel; tweede ronde) en in 2017 (Istanbul; eerste ronde). Daarvoor ben ik dankbaar”, reageert Salumu. “Mijn blessure van nu kon vermeden worden. Het was een heel pittig programma deze zomer bij de nationale ploeg. Misschien was het iets teveel. Ik heb een dubbel gevoel. Natuurlijk is het heel jammer dat ik niet naar het EK kan, maar ik wil ook als een gezonde speler bij mijn nieuwe ploeg aankomen. Het EK heeft nu slechts om de vier jaar plaats. De volgende keer ben ik er 36. Dit was dus mijn laatste kans, maar het is wat het is. De focus ligt nu op mijn nieuwe ploeg waar ik gezond aan het seizoen wil beginnen”, benadrukt de Oostendenaar die nu de eerste supporter wordt van de Lions. “We hebben een heel zware EK-poule maar we hebben in de WK-kwalificatiepoule wel tweemaal Servië verslagen. Dit potentieel moeten mijn ploegmaats ook op het EK kunnen tonen!”

Topcoach

In het seizoen 2017-2018 werd Salumu onderscheiden als MVP van de Belgische competitie. Na dat topseizoen greep hij de clausule in zijn vijfjarencontract bij Oostende aan om aan een forse Europese rondreis te beginnen: na Turkije volgden Italië, Duitsland en Frankrijk. Dit seizoen gaat hij aan de slag in Polen. “Ik had nooit gedacht in Polen te basketten. Traditieclub Sopot heeft een heel goede organisatie. Het nam ooit met onder meer Tomas Van Den Spiegel deel aan de Euroliga en komt met ambities aan de start van het nieuwe seizoen. De Kroatische topcoach Zan Tabak, een gewezen NBA-kampioen, tekende bij Sopot een driejarencontract en had mij als eerste keuze voor de vleugelpositie. Dat vertelde hij mij toch. Ik zal hem maar geloven. (lacht) Met Sopot nemen we ook deel aan de European North Basketball League, een nieuwe competitie met teams uit Polen, Tsjechië, Estland en Litouwen. Het is altijd interessant om Europees te spelen. Ik kijk alvast uit naar dit nieuwe avontuur. Eenmaal fit ben ik ervan overtuigd dat ik bij Sopot een goed seizoen kan neerzetten.” (PR)