Blankenberge Two zwaait Jean-Marie Vanhulle uit: “Een grote meneer en een warme mens”

Geen ontslag noch voortijdig opstappen, maar al lang verhoopt door hemzelf, en gelaten ondergaan door ‘zijn’ spelers: Jean-Marie Vanhulle beëindigt dit weekend zijn passage bij Blankenberge Two en wellicht ook zijn carrière als coach van een seniorenteam. De uitgestelde reis naar Australië kan eindelijk doorgaan.

Het lijkt wel zijn tweede vaderland, want op 7 maart reist Jean-Marie Vanhulle voor de tiende keer naar onze tegenvoeters. “We vertrekken voor zeven weken en vullen die tijd met bezoekjes aan de plusdochter, die daar sinds 2005 verblijft, met een weekje op Tasmanië, met wandelen en zwemmen. Je kunt het een beetje vergelijken met het leven hier, maar dan in een warmer klimaat.”

Respect

Geen mens die hem kwalijk neemt dat hij Blankenberge Two voortijdig verlaat. “Door corona was de trip al een hele tijd uitgesteld en dat was ook de reden waarom ik alsnog inging op de vraag van Blankenberge om de Two-ploeg te coachen. Men wist echter dat ik nog andere prioriteiten had en de opportuniteit zou nemen van zodra Australië weer ‘open’ ging.”

Captain Stefan Cosyn bevestigt volmondig: “Alle begrip en grote dankbaarheid voor hetgeen hij voor ons deed. Vergeet niet dat we als het ware spoorloos waren en als wezen ronddraafden. Met Jean-Marie klikte het meteen zeer goed en hij zorgde voor twee mooie, succesrijke jaren. Hij mag zich een echte people manager noemen, een grote meneer en een warme mens.”

Goedgevuld palmares

Voor Vanhulle zou het ook wel eens het definitieve einde van het seniorenbasketbal kunnen betekenen. “Helemaal zeker is het niet, maar ik denk dat er geen nieuw fanionteam meer komt. Een jeugdploeg coachen zie ik eventueel nog zitten, maar het is wel geweest.”

De 68-jarige Bruggeling kan terugblikken op een mooie carrière met tal van hoogtepunten. “De mooiste tijd kende ik misschien wel in het rolstoelbasket, met als hoogtepunt de Paralympics in Seoel. Als coach van de nationale ploeg kreeg ik werkelijk heel veel mogelijkheden om de wereld te zien en toffe mensen te ontmoeten. Ook de samenwerking met René Mol en Ronny Seghers zal ik blijven koesteren. Van die mannen heb ik heel veel geleerd en van hen kreeg ik immens veel steun.”

“Daarnaast koester ik zeker en vast ook het winnen van de beker van West-Vlaanderen met Racing Brugge Two, de jaren in Gullegem, inclusief de promotie van eerste provinciale naar de landelijke reeksen, en het coachen van de Avanti dames in landelijke.

Waardig slot

Ook voor zijn laatste liefde heeft Vanhulle mooie woorden over: “Niets moest en alles mocht bij Blankenberge. Ik kon er structuur aanbrengen, er werd getraind, we begonnen te winnen en de trein was vertrokken. De mentaliteit van een losing team veranderde in die van een winning team en dan kun je zoveel méér. Ik bood hen een luisterend oor en kreeg veel terug. Uiteindelijk doet het plezier om op die manier te kunnen afronden.”

