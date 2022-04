Blankenberge Two kampioen in vierde provinciale C

Op de laatste speeldag liet Blankenberge Two er geen minuut twijfel over bestaan dat ze naar Zedelgem waren afgereisd om de titel te pakken. Twee weken geleden liep het in Lauwe in extremis nog verkeerd, deze keer liet de kustploeg zich de kaas niet meer van het brood eten.

Er waren behoorlijk wat supporters meegereisd, onder wie voorzitter Vermoortele en Ronny Seghers, die zijn Blankenbergse dames naar een ongeslagen seizoen coacht en in Zedelgem zijn vriend Jean-Marie Vanhulle kwam feliciteren.

Alleen in het eerste quarter was er nog enigszins sprake van een wedstrijd, maar van zodra de zenuwen onder controle waren, leidde Jooren Mattheeuws zijn team naar een ruime en veilige voorsprong. In het tweede quarter scoorde de thuisploeg amper twee puntjes, waardoor de partij aan de rust beslist was: 13-48.

Zedelgemnaar Flor Wille werd topschutter (23 punten) en zorgde haast in zijn eentje voor een gelijkopgaand derde quarter, maar hoe mooi en sportief basketbal kan zijn, bewezen de thuisspelers door hun enige time-out volledig te besteden aan de huldiging van de kersverse kampioen. De resterende speelminuut werd daarna gevuld met het rondspelen van de bal. Eindstand: 40-86.

BLANKENBERGE TWO werd gecoacht door Jean-Marie Vanhulle en trad aan met: MATTHEEUWS 12, CRISPYN 12, BULENS 10, VRIELYNCK 6, DANNEELS 8, R. Simons 7, K. Simons 4, Cosyn 8, Gash 8, Buysse 11. (MD)