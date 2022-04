Blankenberge Two kampioen bij winst in Zedelgem: “Deze tweede titelkans geven we niet meer weg”

Twee weken geleden kon de kustploeg al kampioen worden in vierde provinciale C, maar op het veld van Lauwe ging het in extremis nog mis. Alleen winst dit weekend, in Zedelgem, is goed genoeg voor de titel. Coach Jean-Marie Vanhulle rekent op zijn sterkste bezetting, spelverdeler Jooren Mattheeuws heeft er alle vertrouwen in.

Eerst even voor alle duidelijkheid: Blankenberge heeft zijn lot nog steeds in eigen handen.

“Dat hadden we veertien dagen geleden ook al”, sakkert coach Jean-Marie Vanhulle. “En het zag er goed uit, maar op het einde van de match lieten we de belangrijke Lauwse spelers nog in hun spel komen. Ze trakteerden ons op enkele driepunters en een – gelukkig – kleine nederlaag.”

“Het wordt alvast geen walk in the park tegen Zedelgem, dat een ander gelaat zal tonen dan in de heenwedstrijd. Er zijn betere spelers van de partij en met Felix Robaey haalden ze nog een nieuweling die een degelijke opleiding kreeg bij onder andere BC Oostende. Ook wij zullen in principe met onze sterkste bezetting kunnen aantreden, al was ik wat ontgoocheld over de afwezigheden op de laatste trainingen.”

Vol vertrouwen

Spelverdeler Jooren Mattheeuws heeft er dan weer alle vertrouwen in. “In Lauwe dachten we te snel dat het al binnen was, maar deze keer geven we het niet meer weg. Daarvoor is de motivatie binnen deze spelersgroep te groot. Naast het veld staat bovendien een coach die zijn uiterste best doet om ons naar die titel te loodsen”, bevestigt hij zijn respect.

“En zeggen dat Jean-Marie eigenlijk alleen maar depanneerde, nadat zijn geplande trip naar Australië omwille van coronaredenen niet kon doorgaan… Hij zorgde ervoor dat de trainingen harder en zwaarder werden, maar creëerde ook een band, enerzijds tussen de spelers onderling, anderzijds tussen hem en het team. Als dat uiteindelijk uitmondt in de ultieme bekroning, bouwen we sowieso een feestje met deze toffe bende”, blikt Mattheeuws enthousiast vooruit.

Spelbreker

Alleen Oedelem Three kan dus nog roet in het eten gooien.

Daarvoor moeten ze niet alleen rekenen op verlies van Blankenberge, maar ook hun eigen inhaalwedstrijd tegen Poperinge Two moet daarna gewonnen worden.

En aangezien daarvoor nog geen speeldatum gevonden werd, vermijdt Blankenberge beter de onzekerheid door zondagavond met winst en de bijbehorende titel naar de kust terug te rijden.

(MD)