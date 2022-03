Blankenberge Two in duel met Lauwe Two: “Wedstrijd zondag wordt een graadmeter voor de titelstrijd”

Oedelem Two lijkt de scheidsrechter in de titelstrijd in vierde provinciale C te worden. Na een overwinning en nipte nederlaag tegen Blankenberge Two, versloeg het vorig weekend voor de tweede keer Lauwe Two. Dat zijn uitgerekend de twee belangrijkste kandidaten voor de titel, want Oedelem zelf lijkt uitgeschakeld.

Blankenberge Two staat sinds zaterdag dus weer alleen aan de leiding, al had het zelf alle moeite van de wereld om Sint-Eloois-Winkel te verslaan. “Na de winterstop hebben we het inderdaad moeilijker”, weet Brecht Danneels (27). “Misschien is er onbewust enige nonchalance in het team geslopen of ervaren we wat meer druk? Zeker is dat elke tegenstander ondertussen beseft dat die naar de leider trekt en zich daarvoor dubbel wil plooien.”

Beslissend?

Danneels is een krijger van vele oorlogen, want hij speelt al 17 seizoenen bij de kustploeg. “Wat we momenteel meemaken, is bijzonder leuk. We hebben echt wel een goeie ploeg waarin een prima sfeer heerst. Je voelt dat iedereen echt wil gaan voor die ultieme bekroning en de promotie naar derde. Voor de jonge spelers is het bijna een must om in derde provinciale te kunnen spelen. Zondag is daarom een belangrijke graadmeter voor die titelstrijd.”

Hij krijgt bijval van zijn coach, Jean-Marie Van Hulle: “We gaan er alles aan doen om die partij te winnen. Vorige week kon ik Lauwe gaan bekijken in Oedelem en de spelers en ik zullen een degelijke voorbereiding maken. Winst is voor ons een gouden bonus, verlies is voor Lauwe zo goed als het einde van hun droom. Maar ik onderschat ze niet. Ze hebben een goeie shooting guard, redelijk wat gestalte onder de borden en veel beweeglijkheid. Als we ons daarvan bewust zijn en onze collectieve sterkte terugvinden, beschikken we over voldoende wapens om te winnen.” (MD)

Zondag 20 maart om 11 uur: Blankenberge Two – Lauwe Two.