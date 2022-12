Blankenberge One gelooft in goede afloop: “Je zult zien: het komt goed. We zullen ons herpakken”

Na de felbevochten eerste zege, bij Denderleeuw, leek er weer hoop voor de Blankenbergse One, maar de midweekwedstrijd en ‘must win’ bij Koksijde ging verloren. De degradatiepoule kan alleen nog mathematisch vermeden worden, maar daarin wil de kustploeg het verblijf in de landelijke reeksen veiligstellen.

“Het is al zo vaak hetzelfde liedje geweest”, sakkert Jonas Berquin: “We naderen tot op enkele punten maar nemen dan weer één of meerdere domme beslissingen. In Aalst was het enkele weken niet anders. Het resultaat is wel dat we onderaan blijven plakken en geen uitzicht krijgen op een plaats in de middenmoot.”

Spelerstekort

Natuurlijk kan niet ontkend worden dat de mannen van coach Nils Vermeiren een van de meest getroffen ploegen zijn. “We verloren al twee afhakers nog vóór de competitie van start ging. Tel daarbij de aanslepende blessure van Diëgo De Soete, onze eerste guard, en het uitvallen van Tom Van de Keere, en je begrijpt dat we sommige opdrachten met zes of zeven spelers tegemoet keken. Logisch toch dat die geen veertig minuten fit bleven en dat de focus wel eens verslapte, toch?”

Vastberaden

“De promotiepoule zullen we niet halen”, aldus Jonas Berquin. “Maar we blijven met een heel open ingesteldheid doorgaan. De sfeer in de groep is, ondanks de tegenvallende resultaten, nog altijd zeer goed. Je zult zien: het komt goed. Ik heb er alle vertrouwen in dat we ons in de tweede fase zullen herpakken en de degradatie zullen ontlopen.” (MD)