Blankenberge kampioen en volgend seizoen naar landelijke

Klokslag 18.00 uur gingen de dames van Basket Blankenberge op zoek naar hun twintigste overwinning op rij om zo de titel binnen te rijven.

Kyara ‘Kiki’ Dufour was ook terug van de partij na een vervelende blessure die ze vorige week opliep en daardoor de match tegen Wevelgem miste. Wel afwezig op het terrein was flankspeelster Audrey Vaesen die in de match tegen Wevelgem de enkel verzwikte en een paar weken rust werd voorgeschreven. Bij Kortrijk ontbrak Tanja Popivoda, toch telkens goed in de dubbele cijfers.

Blankenberge startte zenuwachtig. Pas na twee minuten brak Luna Samson de ban met een driepunter. Daarna kreeg Kortrijk maar weinig greep op de thuisdefensie. Op het einde van het eerste quarter stond er 15-2 op de bordjes. De toon was gezet. In het tweede quarter stoomde Blankenberge lustig verder. Van Meenen en Surmont schudden enkele bewegingen uit hun mouw waar de Kortrijkse defensie geen raad mee wist. Kleine domper op de feestvreugde was wel toen kapitein Leplae haar derde fout werd aangesmeerd. De rust werd bereikt met een buzzer beater van Janne Boens die de stand op 41-11 bracht. Uitblinkster Kelly Surmont stond toen reeds in de dubbele punten (12p).

Zelfde spelbeeld in de tweede helft. De Blankenbergse defensie bleef staan als een huis en de shots vielen telkens netjes binnen. Wel veel goede wil bij de bezoekers maar de rebounds waren hoofdzakelijk voor de thuisploeg, zowel aanvallend als verdedigend. De laatste tien minuten werden aangevat met 57-16 op de bordjes. En toen was het tijd voor de applausvervangingen. De kurken gingen van de fles, het werd nog een mooie avond voor de Blankenbergse dames. O ja, de eindstand werd uiteindelijk nog 70-21. (GD)