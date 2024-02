Blankenberge is uit op revanche tegen Oostkamp: “Zekerheid verwerven en nog vaker de jeugd inschakelen”

Nu de wedstrijden van de terugronde geprogrammeerd worden, is er wel elke week ergens een revancheduel te vinden. Blankenberge verloor op de tweede speeldag in Oostkamp na een incidentrijke wedstrijd, annex verlengingen, maar wil die nederlaag in eigen huis rechtzetten. Een overwinning betekent dat de kustploeg zo goed als zeker is van het behoud en daarvan wil Pieter De Rycker profiteren om nóg meer kansen te geven aan de jeugd.

Het zou het seizoen van de bestendiging worden, zo had de Blankenbergse coach vooraf al de nog lopende competitie uitgetekend. “We willen eerst zeker zijn van onze plaats in eerste provinciale en daarna bekijken hoe hoog we de volgende jaren mogen mikken. Door omstandigheden moest ik al snel jonge gasten van 16-17 jaar inschakelen, maar ze deden het tot nu toe voortreffelijk.” De Rycker verwijst naar de uitgebreide ziekenboeg en de talloze geblesseerden.

Halve ploeg out

Momenteel mist de Blankenbergse oefenmeester Flor Deweerdt, die na een operatie aan de knie voor de rest van het seizoen out is en Gianluca Vens, die eveneens met een knieblessure sukkelt en mogelijk nog weken onzeker blijft. Mika Bauwens liep een vingerblessure op en zou aan de beterhand zijn, maar heeft de trainingen nog niet hervat. En Thomas Deleyn staat al het hele jaar aan de kant met rugproblemen. Hij zou binnen enkele weken misschien voorzichtig kunnen hernemen op de trainingen. “Dat is een halve kern, waaronder enkele vaste waarden in mijn team”, klaagt de coach. “Reken daarbij ook nog andere onbeschikbaren, zoals Dries Sampson en Martin Delihristov, en je beseft dat het vaak behelpen was.”

Ex-ploegmaats

Ondanks al die afwezigheden trok de kustploeg zich behoorlijk uit de slag met evenveel winst- als verlieswedstrijden. “We hebben getoond dat we in staat zijn om het alle ploegen moeilijk te maken”, springt Gillian Vannieuwenhuyse zijn coach bij. “In de heenronde grepen we een paar keer net naast de zege en dat worden stuk voor stuk revanchewedstrijden. Eén ervan spelen we komende zaterdag tegen Oostkamp Two, mijn ex-ploeg. In de heenwedstrijd liepen we tot 19 punten uit, maar we lieten hen na de rust terugkeren, hadden geen antwoord klaar, speelden alsmaar rommeliger en leden te veel balverlies, zodat er verlengingen aan te pas kwamen. Daarin konden we het laken naar ons toe trekken, maar opnieuw maakten we dezelfde fouten en liepen we tegen de lamp.”

Zelfde mentaliteit

Vannieuwenhuyse en zijn coach weten ook hoe het beter moet: “We zullen opnieuw uitgaan van ons agressieve spel en veel druk op de bal zetten. Als iedereen zich aan de afspraken houdt, schat ik onze winstkansen hoog in. Bovendien genieten we het voordeel van d’Hoogploate. Onze thuisbasis lokt nog steeds veel volk, het publiek houdt van de gezelligheid van de club, het kleine terrein waar je dicht tegen het veld zit, de bar, het amicale, …”

Nieuw bloed

Voor De Rycker hangt er veel af van een eventuele overwinning: “Ik wil absoluut die punten terug die we eind september misten. Een achtste overwinning betekent dat we zekerheid verwerven over het behoud en daarvan wil ik profiteren om de jeugd nóg meer in te schakelen. In Deerlijk kregen drie jongens van amper 17 jaar al speelminuten, zij het niet al te veel. In de toekomst mogen zij dus op meer rekenen. Ook aan volgend seizoen wordt al gedacht. Dan willen we een trapje hoger mikken dan de middenmoot waarin we nu kamperen. In die optiek wordt de ploeg versterkt met Yentl Galle van Racing Brugge en Berend Baertsoen van Zedelgem Lions, twee spelers die de ontbrekende gestalte van dit jaar zullen compenseren.”

Ook Lars De Rycker, de beloftevolle zoon van de Blankenbergse coach, traint volgend jaar mee met de One-ploeg, waarin niemand te kennen gaf andere oorden te willen opzoeken. “Uit dankbaarheid voor het vertrouwen dat we krijgen”, aldus Vannieuwenhuyse.

Zaterdag 3 februari om 20.30 u. Blankenberge One – Oostkamp Two.