Billie Massey vervangt geblesseerde Ine Joris tegen Noord-Macedonië

Ine Joris moet door een vingerblessure afzeggen voor de laatste wedstrijd van de Belgian Cats in de voorronde van het EK, zondag in Noord-Macedonië. Haar plaats in de twaalfkoppige selectie wordt ingenomen door Billie Massey.

De Oostendse viel eerder deze week samen met Heleen Nauwelaers af voor het duel in Duitsland, waar de Cats de kwalificatie voor het EK verzekerden. De Belgische basketfederatie laat zaterdagavond weten dat bondscoach Rachid Méziane en zijn sportieve staf de geblesseerde Joris en Nauwelaers uit de groep hebben geschrapt voor de slotwedstrijd.

De Cats wonnen donderdagavond met 44-69 van Duitsland en zijn na vijf speeldagen zeker van winst in groep A. Ze mogen voor de vierde keer op rij naar het EK. Dat wordt van 15 tot 25 juni in Israël (Tel Aviv) en Slovenië (Ljubljana) gespeeld.

De selectie: Julie Vanloo, Elise Ramette, Hind Ben Abdelkader, Maxuella Lisowa, Antonia Delaere, Laure Resimont, Becky Massey, Billie Massey, Nastja Claessens, Serena-Lynn Geldof, Emma Meesseman, Kyara Linskens

