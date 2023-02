Billie Massey valt af bij Belgian Cats voor duel met Duitsland

Bondscoach Rachid Méziane en zijn sportieve staf hebben twaalf Belgian Cats geselecteerd voor de EK-kwalificatiewedstrijd van donderdag in Wolfenbüttel tegen Duitsland. Billie Massey en Heleen Nauwelaers vallen af, zo maakte de Belgische basketfederatie woensdagavond bekend.

Het duel in Duitsland is voor de Cats het vijfde in de EK-kwalificaties. Een zege in de Lindenhalle levert de Belgen met zekerheid een ticket voor de eindronde op. België en Duitsland hebben allebei 7 punten in groep A, één meer dan Bosnië-Herzegovina en drie meer dan Noord-Macedonië. De Cats voeren de stand aan dankzij een beter puntenverschil (+134 tegen +66) en mogen zich mits een zege opmaken voor een vierde opeenvolgende EK. Dat wordt in juni in Israël en Slovenië gespeeld. In 2017 en 2021 veroverden ze de bronzen medaille.