Bijna voltallige Ruddervoorde-kern zwaait samen af: “Trots dat ik zo lang gebleven ben”

In een goed gevulde sportzaal Riderfort namen zes spelers afscheid van hun trouwe thuispubliek. Bijna de volledige kern verdwijnt van de ploeg die in 2011 werd samengebracht. Voor Stijn Adriaens had het afscheid nog een bijkomend piment: hij speelde voor het eerst én voor het laatst samen met zijn zoon Cas.

Dat het duel tegen Wielsbeke een degradatiewedstrijd was, werd meermaals duidelijk. Toch waren de oudjes van wat sinds enkele jaren Oostkamp Three is, van plan om nog één keer alles te geven. Ze sloegen meteen een kloofje, maar de bezoekers kwamen beetje bij beetje terug. Bij de rust (34-32) was de spanning alleen maar toegenomen. De Zuid-West-Vlamingen namen zelfs even het voortouw (38-42), maar captain Joppe De Roos toonde zijn opvolgers hoe je een ploeg naar een 12-0 duwt.

Generatiewissel

Toch bleef het tot het laatste fluitsignaal spannend (65-62), maar daarna werd ruim tijd vrijgemaakt om de afscheidnemende spelers te verrassen en anderzijds het publiek te bedanken en te verwennen. Daaronder de oud-voorzitters en oud-coaches. Ivan Tanghe en Christoph Ommeslag haalden meteen herinneringen op aan die vrijdag waarop ze op één dag tijd een ploeg vormden die meer dan en decennium samen bleef. Voor Dries Dauw (32), Tycho Paepe (32), Tim Baert (35), Tim Delameilleure (36), Stijn Adriaens (43) en Joppe Roos (31) eindigt het verhaal hier. “We kenden fantastische jaren,” aldus laatstgenoemde, met als hoogtepunten de titel in derde provinciale in 2019, de halve finale van de beker van West-Vlaanderen in datzelfde jaar en het wekelijkse spreekwoordelijke 5e quarter.”

Emotioneel

De meeste emoties waren echter voor Stijn Adriaens en zijn entourage: “Bij het begin van de tweede helft mocht ik samen met Cas, mijn zoon die net 15 geworden is, op het terrein komen. Daar ben ik dankbaar voor, evenals voor de vriendschap die ik hier gekregen heb. Ik ben trots dat ik zo lang gebleven ben en altijd ben blijven houden van het spelletje. Dit wat de eerste en de laatste keer dat ik samen met Cas op het terrein stond, een uniek moment.”

Ook coach Philippe Devisscher werd in de hulde betrokken en bedankt voor de manier waarop hij ervaren spelers en jeugdig talent samenbracht. Jos Vanhevel (35) tenslotte hinkte op twee gedachten: hij verliest zijn maats maar gaat als enige ex-Ruddervoordespeler nog door.

