Bert Mattheeuws debuteert als fanioncoach

Met zijn 26 lentes is Bert Mattheeuws ongetwijfeld één van de jongste coaches in de provinciale reeksen. Zaterdag gaat hij op zoek naar zijn eerste competitie-overwinning, uitgerekend tegen promovendus Tielt, dat geleid wordt door één van zijn vroegere leermeesters.

“Eigenlijk heb ik maar een jaar onder Hans Vanoosthuyze gespeeld, maar ik herinner me dat hij altijd met tien wou zijn op de trainingen en desnoods zelf de schoenen aantrok, iets wat ik van hem overneem. Daarnaast is het een man met tonnen ervaring, die altijd goed voorbereid naar een wedstrijd vertrekt.”

Voorbeelden

“Ook een drietal andere oefenmeesters hebben me in ruime mate beïnvloed”, gaat hij zonder aanporren verder. “Van Gerrit Major leerde ik leiderschap te tonen, Gunther De Pauw is de coach die grote nadruk legde op inzet en van Bruce Minne neem ik het meeste mee van wat ik op de Knokse spelers probeer over te brengen: het belang van de fundamentals en het tactische inzicht. Daarnaast drong ik erop aan om investeringen te doen om elke wedstrijd te filmen, zodat we gedetailleerde analyses kunnen maken.”

Druk afhouden

Op de eerste competitiedag, vorige vrijdag, verloor Knokke-Heist One met ruim verschil van Wytewa Roeselare Two (66-44). “Ik ergerde me behoorlijk aan de mentaliteit van sommige spelers en we stapelden de balverliezen vooral in het eerste quarter op. Reken daarbij nog een handvol geblesseerden en ons lot lag snel vast. Voorlopig weiger ik ver vooruit te kijken maar met een 0 op 2 of een 0 op 3 starten zou meteen voor druk zorgen. Zoals zoveel ploegen beseffen we dat we in de eerste ronde voor gemoedsrust kunnen zorgen door bij de eerste vier te eindigen. Daarom willen we zo vroeg mogelijk zo veel mogelijk winnen. Er steekt volgens mij geen enkele ploeg boven de rest uit en dat betekent dat het elke week knokken wordt voor de overwinning en de punten”, besluit Mattheeuws. (MD)

Zaterdag 8 oktober om 20.30 uur: Knokke-Heist One Tielt One.