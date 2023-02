Bernard Bode heeft voorzichtige titelambities met Iebac Two: “Mosselen nog niet aan wal roepen”

Iebac-voorzitter Bernard Bode (70) is tevreden over de huidige gang van zaken. Met Iebac One hoopt hij op handhaving in eerste provinciale, terwijl de Two bovenaan staat in vierde provinciale en op weg lijkt naar de titel.

“Dat waren vooraf ook de ambities voor beide ploegen”, bevestigt Bernard Bode. “Door het nieuwe systeem kwam de eerste ploeg terecht in een loodzware poule: de eerste zeven ploegen van vorig jaar en wij.”

In het tweede luik van de competitie komt Iebac One in een poule van zeven terecht. Enerzijds de onderste vier ploegen uit de eigen poule. Daarvan worden de resultaten meegenomen. Verder komen Mibac, Sijsele en Oostkamp erbij. “In de resterende zes matchen willen we ons doel bereiken. Hopelijk spelen Sijsele en Oostkamp het eerlijk en schuiven er niet te veel spelers door van hun hoger spelende ploegen. Afhankelijk van de West-Vlaamse zakkers in landelijke, zijn er minstens twee degradanten. Mochten wij gelijk eindigen met SKT Three, dan hebben wij het voordeel van een beter doelsaldo. Tijdens de eerste speeldag in het weekend van 25 en 26 februari zijn we meteen bye. We zullen dan wellicht een oefenmatch inplannen.”

Gelauwerd

De tweede ploeg startte dit jaar opnieuw op na een algemeen forfait vorig jaar. “Vele nieuwe, maar bekende gezichten maken deel uit van deze vriendenbende. We beslisten om te herstarten in vierde en wilden bovenin meedraaien. Met voorlopig maar één verliespartij slagen we hierin. Toch roepen we de mosselen nog niet aan wal, er kan altijd nog iets verkeerd lopen”, blijft Bernard voorzichtig. Bernard was afgelopen vrijdag aanwezig op de huldiging van de Ieperse sportprijzen. “We werden gelauwerd voor ons 50-jarig bestaan en secretaris Jan Vandenhove kreeg de sportverdienste. Intussen maken we werk van de toekomst, we bekijken om volgend seizoen van zes naar acht jeugdploegen te gaan.” (API)