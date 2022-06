België, met West-Vlaamse vertegenwoordiging, eindigt zesde op EK basket voor politieteams

België behaalde een mooie zesde plaats op het Europees kampioenschap basketbal voor politieteams. Bij de Belgen enkele West-Vlaamse politiemannen.

In het Franse Limoges bekampten acht landen elkaar tijdens het EK georganiseerd door de koepel Union Sportive des Polices d’Europe (USPE). België zat in een loodzware poule met Italië, Griekenland en Duitsland. De openingswedstrijd tegen de Italianen werd netjes gewonnen (37-67 ), tegen de Duitse en Griekse toppers ondergingen de Belgen de wet van de sterkste (94-51 en 101-54). Griekenland zou het tornooi finaal zelfs winnen.

“Het Belgische basketbal kent de laatste jaren een hoogconjunctuur. Kijk naar het wereldkampioenschap 3×3 in Antwerpen, en de prestaties van de Belgian Lions en Cats. Het is dan ook fijn dat we met onze nationale politieploeg hier ons wagonnetje kunnen aan koppelen”, zegt teammanager Bjorn Mus, hoofdinspecteur bij Politiezone Oostende. “We mogen trots zijn op onze prestaties. Je moet weten dat enkele spelers van onze tegenstanders ofwel als prof actief zijn naast hun politiejob, of zelfs een ex-Olympiër en gewezen profspelers in de rangen hebben. We hebben onze voorbereiding goed aangepakt en mogen oprecht spreken van een prima groepssfeer.”

Naast Bjorn Mus vertegenwoordigde ook Marcel Lanoye PZ Oostende. Met Tjorben Beernaert en en Xander Vanhoutte waren ook collega’s van PZ Westkust present, net als Kevin Denys uit Gullegem van politiekorps Vilvoorde.