Belgian Cats zonder Kyara Linskens en Billie Massey op olympisch kwalificatietoernooi in Antwerps Sportpaleis

De Belgian Cats zullen zich op het olympisch kwalificatietoernooi in Antwerpen zonder Kyara Linskens moeten proberen te plaatsen voor de Spelen in Parijs. De center van het Franse Montpellier is wegens een enkelblessure buiten strijd. Ook Billie Massey zit niet in de definitieve selectie van twaalf, die de Belgische basketbalfederatie dinsdag bekendmaakte.

De twaalf die vanaf donderdag wel in het Sportpaleis zullen aantreden zijn: Julie Allemand, Julie Vanloo, Elise Ramette, Antonia Delaere, Maxuella Lisowa, Nastja Claessens, Laure Resimont, Becky Massey, Ine Joris, Bethy Mununga, Emma Meesseman en Serena-Lynn Geldof.

De Belgian Cats spelen donderdag 8 februari tegen olympisch- en wereldkampioen Verenigde Staten, op vrijdag 9 februari tegen Senegal en op zondag 11 februari tegen Nigeria. De Amerikanen zijn al geplaatst voor de Spelen, de Belgen moeten één Afrikaans land achter zich laten om zich te kwalificeren.