Belgian Cats zaterdag in achtste finales tegen Brazilië

Julie Vanloo, Laure Resimont, Becky Massey en Ine Joris nemen het zaterdagnamiddag (13u40) in Antwerpen in hun achtste finale op het WK 3×3 basket op tegen Brazilië. Na een 13-12 nederlaag tegen Polen eindigden de Belgian Cats op de tweede plaats in groep C. Brazilië is de derde van groep B, achter de Verenigde Staten en Frankrijk.

De winnaar van het duel tussen België en Brazilië treft zaterdagavond (21u10) China, als groepswinnaar (groep A) rechtstreeks geplaatst voor de kwartfinales.

De Belgische mannen wisten wel als groepswinnaar naar de kwartfinales door te stoten. Daarin treffen ze zaterdagavond (17u30) Mongolië of Polen.