Belgian Cats winnen oefenduel in Servië

In hun eerste voorbereidingswedstrijd op het EK, dat van 15-25 juni in Israël en Slovenië plaatsvindt, hebben de Belgian Cats vrijdag in Zlatibor nipt met 64-66 gewonnen van Servië. Bij de rust was het 29-38. Zaterdag oefenen beide landen opnieuw tegen elkaar.

De Belgen trokken zonder coach Rachid Meziane en zonder Hind Ben Abdelkader, Julie Vanloo, Kyara Linskens, Julie Allemand, Morgane Armant en Laure Resimont naar Servië, maar ook de Europese kampioen miste heel wat sterkhouders.

Emma Meesseman was er wel bij en scoorde 26 punten, plukte 6 rebounds en gaf 5 assists. Elise Ramette liet zich met 15 punten eveneens opmerken. Assistent-coaches Pascal Angilis en Jill Lorent lieten ook Antonia Delaere (6 ptn ), Maxuella Lisowa-Mbaka (6), Bethy Mununga (3), Serena-Lynn Geldof (4), Becky Massey (2), Billie Massey (2), Habibatou Bah (2) en Ine Joris opdraven. Julia Franquin en Emma Vindevogel kwamen niet van de bank.