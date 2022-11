Belgian Cats winnen met 100-60 van Bosnië en Herzegovina

De Belgische basketbalvrouwen hebben zondag in de Leuvense Sportplaza Bosnië en Herzegovina met 100-60 verslagen op de vierde speeldag van de kwalificaties voor het EK van 2023. De Belgian Cats hadden bij de rust al een kloof van 27 punten beet: 53-26.

Een jaar geleden verloren de Belgen met 87-81 in Sarajevo, Bosnië werd toen aangevoerd door de genaturaliseerde en trefzekere (44 ptn) Jonquel Jones. De afwezigheid van de power forward scheelde zondag een slok op een borrel. Na het eerste quarter leidden de Belgen al met 27-12. België, zonder spelverdeelster Julie Allemand (enkel), demonstreerde. Van een echte wedstrijd was nooit echt sprake.

Donderdag waren de Belgian Cats met 112-41 duidelijk te sterk voor Macedonië. Met drie zeges en één nederlaag staat België alleen aan de leiding in groep A. Duitsland telt twee overwinningen en één nederlaag, Bosnië twee zeges en evenveel nederlagen. Noord-Macedonië en Duitsland kijken elkaar om 19u in de ogen in Skopje. De tien groepswinnaars en de beste vier runners-up plaatsen zich voor het EK, dat in juni 2023 in Israël en Slovenië plaatsvindt. In februari volgend jaar besluiten de Cats de kwalificaties met uitwedstrijden tegen Duitsland en Noord-Macedonië.

Rachid Meziane

De Cats staan deze maand onder leiding van Rachid Meziane. De Fransman was het voorbije jaar al assistent bij de Cats onder de eind oktober ontslagen bondscoach Valéry Demory. Na de wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina wordt de werking van de technische staf van de Cats geëvalueerd en wordt duidelijk of Meziane op post blijft, of vervangen wordt door een nieuwe hoofdcoach.

De Belgische vrouwen gaan voor een vierde opeenvolgende EK-deelname. In 2017 en tijdens de laatste editie in 2021 veroverden ze een bronzen medaille. In 2019 werden ze vijfde.