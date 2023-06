Belgian Cats verliezen van Spanje

De Belgische basketbalvrouwen (FIBA 7) hebben zondagavond in het Spaanse Cordoba een 72-54 nederlaag geleden tegen Spanje (FIBA 4), een duel ter voorbereiding op het EK (15 tot 25 juni in het Israëlische Tel Aviv en het Sloveense Ljubljana).

Bij de rust was de achterstand nog beperkt: 34-29. Maar in het derde kwart (20-8) sloegen de Spanjaarden een kloof.

De Belgian Cats zijn sinds woensdag op oefenstage in Cordoba. Deze week sloten Julie Allemand en Laure Resimont, met masker na een operatie aan de neus, bij de selectie aan. Dit weekend namen ze deel aan het ‘Torneo Centenario’, ter ere van het honderdjarig bestaan van de Spaanse basketbalfederatie. Zaterdag wonnen de Cats met 84-66 tegen Turkije (FIBA 11).

Komende donderdag spelen de Cats in de Lange Munte in Kortrijk tegen China (FIBA 2). Zaterdag volgt de uitwuifwedstrijd in de Leuvense Sportoase tegen opnieuw China.

Op het EK nemen de Cats het in groep B op tegen gastland Israël, Tsjechië en Italië, telkens in Tel Aviv.